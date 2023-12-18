Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2.

Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2. sıraya yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek.

18.12.2023 09:45:030
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Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirterek, "Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek" dedi.

Bakan Kacır, "2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek." değerlendirmesini yaptı.

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