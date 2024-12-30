Türkiye'de 2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçe

2024 yılında 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı. 2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan il 326 bin 737 ile İstanbul, ilçe ise 29 bin 437 satışla Şehitkamil oldu.

30.12.2024 11:28:170
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Türkiye'de 2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan ilin 326 bin 737 ile İstanbul, ilçenin ise 29 bin 437 satışla Şehitkamil olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verileri doğrultusunda, 2024'te gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

. Büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışları en çok 326 bin 737 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul, gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu tek başına gerçekleştirdi.

. İkinci sırayı 191 bin 929 gayrimenkul satışıyla Ankara aldı.

. Üçüncü sırada 132 bin 809 satışla İzmir yer aldı.

. Dördüncü sırada 102 bin 950 satışla Bursa ve

. Beşinci sırada 101 bin 726 satışla Antalya var.

En çok satış yapılan ilçe Şehitkamil

2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler de belirlendi.

. Deprem bölgesindeki illerden Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, 29 bin 437 gayrimenkul satışıyla birinci sırada yer aldı.

. Listede ikinci sırayı ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi aldı. Esenyurt'ta 2024'te 28 bin 803 gayrimenkul satıldı.

. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sıraya yerleşti.

. Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 26 gayrimenkul satışıyla dördüncü sırada.

. Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sıranın sahibi oldu.

2024 yılında 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı. Taşınmazların 1 milyon 256 bin 901'i konut kategorisinde yer aldı.

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