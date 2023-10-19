Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla Türkiye'de 3 gün süreyle milli yas ilan edildi.

19.10.2023 09:38:410
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

Filistin'de çoğu çocuk ve sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. 3 günlük milli yas, 21 Ekim Cumartesi akşamı, günbatımına kadar sürecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şirketlerde yeni güç merkezi nereden geliyor?

Şirketlerde yeni güç merkezi nereden geliyor?

Merkez Bankası rezervi 122,2 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervi 122,2 milyar dolar oldu

Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü

Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü

Netflix'in abone sayısı 3 ayda 8,8 milyon arttı

Netflix'in abone sayısı 3 ayda 8,8 milyon arttı

Nokia 14 bin çalışanını işten çıkarıyor

Nokia 14 bin çalışanını işten çıkarıyor

Bakan Şimşek yatırım turlarına Fransa ile devam ediyor

Bakan Şimşek yatırım turlarına Fransa ile devam ediyor

Yorum Yaz