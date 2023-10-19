Filistin'de çoğu çocuk ve sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. 3 günlük milli yas, 21 Ekim Cumartesi akşamı, günbatımına kadar sürecek.