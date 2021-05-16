Türkiye'de güçlü ve istikrarlı büyümeye devam

Şirket için Türkiye’nin öneminin altını çizen BDP International Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölge Direktörü Fikret Ersoy, yeni ürün ve hizmetler sunmaya hazırlandıklarını belirtiyor ve şu an Dubai’de bulunan Orta Doğu, Türkiye, Afrika bölgesinin merkez ofisinin, 2021 yılında İstanbul’a taşınacağını söylüyor.

BDP International, Amerika Philadelphia merkezli, dünya genelinde 43 ülkede 180’nin üzerinde ofisi, 5 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Toplam 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan şirket, Türkiye’de Mayıs 2011’den bu yana faaliyet gösteriyor. Zorlu geçen 2020 yılını ciroda yüzde 16 büyümeyle kapattıklarını söyleyen BDP International Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölge Direktörü Fikret Ersoy, 2021’e de güçlü başladıklarını belirtiyor. “Yıl sonunda, ciroda yüzde 16, brüt kârda yüzde 19 büyüme hedefliyoruz” diyor. Ersoy’la pandeminin lojistik sektörüne etkilerini ve BDP International’ın hedeflerini konuştuk:

Pandemi krizi şirketinizi ve sektörünüzü nasıl etkiledi?

Pandemi dönemini, taşımacılık ve lojistik sektörü özelinde, 3 bölümde incelemek daha doğru olacaktır. Pandeminin ilk 2020’nin mart, nisan ve aylarında, dünyanın hazırlıksız yakalandığı birinci dönem, ticaret durma noktasına geldi. İkinci dönemde, yani haziraneylül aylarında, ilk şokun atlatılmasıyla bir nebze toparlanma oldu. Ekim 2020’den bugüne kadar geçen süreçte ise özelikle taşımacılık ve lojistik sektöründe meydana gelen arz-talep dengesizliğinin yarattığı kriz ortamı, kapasite problemleri, yükselen maliyetler, yaşanan ekipman krizleriyle ticaret yapamayacak duruma gelindi.

BDP Türkiye olarak böylesine zorlu ve belirsiz bir süreçten güçlenerek çıktık. Hem finansal hem de operasyonel risk yönetimi konularında önleyici, proaktif aksiyonlar alarak bu dönemi minimum kayıpla kapattık. Finans, operasyon, ticari birimlerimizin uyumlu çalışmasıyla güçlü nakit akışı hedefimize ulaştık. Şirketimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız adına katma değer yaratabilmek için daha verimli, çevik ve dirençli bir organizasyon yapısına döndük. Süreç otomasyonu, standardizasyon ve merkezileştirme projelerine öncelik verdik.

2020’yi, bir önceki yıla göre ciroda yüzde 16, kârlılıkta yüzde 27 büyümeyle kapatarak 1 milyar TL’nin üzerinde ciroyla kapattık. Hava kargo taşımacılığı dışında hizmet verdiğimiz tüm alanlarda çift haneli büyüme gösterdik.

Bu büyümeyi sağlamanızda etkili olan çalışmalarınız neydi?

İşimizin merkezinde insan var. Bu dönemde ekibimizle açık ve şeffaf bir iletişim yürüttük. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği her zaman birinci önceliğimiz oldu.

Dinamik yapımız ve stratejik bakış açımız da ikinci etken. Pandeminin başlangıcında, olası senaryolara göre strateji ve taktiklerimizi oluşturduk. Sıkı maliyet yönetimi sürecinin adımlarını ortak kararla belirledik. Hem finansal hem de operasyonel risk yönetimi konularında önleyici, proaktif aksiyonlar alarak bu dönemi minimum kayıpla kapattık.

Müşteriyi elimizde tutma ve müşteri memnuniyetini sağlama bir diğer başlığımız oldu. Tüm iş ortaklarımızla açık, yalın ve şeffaf iletişim kurduk. Hem yeni hem de mevcut müşterilerimizle fiziksel olarak bir araya gelemesek de online toplantılar yaptık.

Tüm taşıma modlarıyla ilgili daha yaratıcı çözümler üreterek sonuç odaklı projeler geliştirdik. Satış ve pazarlama faaliyetlerimizi sosyal medyaya taşıyarak bu kulvarda daha aktif bir rol aldık. Dijitalleşmede öncü şirket olama konusunda sorumluluk almaya devam ettik. Pandemi koşullarına rağmen bu dönemde 3 yeni iş ortağımızla sistem entegresyonunu tamamladık.

Bu etkilerle birlikte 2021 yılına nasıl başladınız? Yıl sonu hedefleriniz nedir?

2021 yılına yine güçlü başladık. 2021’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre dolar cinsiden ciro bazında yüzde 17, brüt kârlılıkta yüzde 23 büyüme gösterdik. Kur etkisi arındırılmış bu büyüme bizim için güçlü bir gösterge. Kapasite olarak tüm ürünlerimizde geçen yıla göre çift haneli büyüdük. Yıl sonunda, geçen yıla göre ciroda yüzde 16, brüt kârda yüzde 19 büyüme hedefliyoruz. Ana hedefimiz, hizmet verdiğimiz tüm taşımacılık ve lojistik ürünlerimizde çift haneli hacim artışı sağlamak.

Şirketiniz ve sektörünüz için şu anda en zorlayıcı ve baskı oluşturan konular nedir?

Deniz Yolu konteyner ve dökme taşımacılığında, son 4-5 aydır yaşanan navlun fiyatlarındaki durdurulamaz artış, ekipman ve kapasite problemleri, hem bizleri hem de ithalat-ihracat yapan şirketleri derinden etkiliyor. Kendi kontratlarımızla 130 bin TEUs, müşteri kontratlarıyla 3PL olarak 60 bin TEUs, toplamda 190 bin TEUs üzerinde konteyner hacmini yöneten bir şirket olarak öngörülebilirliğin bu derece az olduğu, bilinmezliğin bu derece yüksek olduğu bir dönemden geçmemiştik. Oldukça zorlandığımızı ifade etmeliyim. Bu denli büyük bir hacmi yönetirken hem Türkiye’de hem de globalde gemi armatörleriyle farklı modeller üzerine çalışıyoruz. Amacımız, önümüzdeki dönemi müşterilerimiz adına bir nebze olsun öngörebilir ve maliyet anlamında kabul edilebilir, istikrarlı bir seviyede tutabilmek. Farklı kontrat modelleri üzerine çalışmaya da devam ediyoruz.

Sektördeki yeni trendler nedir?

Küresel tedarik zinciri yönetiminde, taşımacılık ve şirketleri, artık ürünlerinin fiziki akışı, envanter yönetimi ve dağıtımının yanı sıra, üretim planlama/ tahminleme seviyesinden, nihai kullanıcı/tüketici memnuniyetinin ölçümlemesine kadar müşterilerin süreçlerine entegre olma yolunda ilerliyor. Bu noktada en önemli trend; küresel anlamda entegre lojistik hizmeti sağlayabilme kapasitesi. Buna ek olarak müşteriler, dijital ortamda her bir ürünün, birimin performans ölçümlemesini, uygunluk, uygunsuzluk, kök analiz gibi pek çok konuda gereken raporları ve göstergeleri de takip edebilecek. Teknolojik altyapı, entegre olabilme kapasitesi, robotik süreç otomasyonları, blockchain, makine öğrenimi uygulamaları, verimlilik ve uzun vadeli, sürdürülebilir kazanımlara yardımcı olacaktır.

BDP TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK PLANI

* Önümüzdeki günlerde gümrükleme hizmeti alanında önemli yatırımlarımız ve iş ortaklıklarımız olacak. 2024 yılı sonunda, yıllık 50 bin beyanname hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.”

* 2021’de, BDP E-xpress -Hızlı Kargo taşımacılığı Elektronik Ticaret Gümrük Beyanname (ETGB) ürünümüzü hizmete sunmayı planlıyoruz.

* Hava kargo ihracat alanında uzmanlaşmış, orta ölçek bir sektör paydaşımızla ilgili bir satın alma gerçekleştirebiliriz. Bunula ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.

* Dijital tedarik zinciri çözümlerimizle 3PL, LLP, 4PL, Tedarik Zincir Danışmanlık Hizmetlerinde Türkiye’nin öncu şirketlerinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz.





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