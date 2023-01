Türkiye'de 'hasar kurtarma farkındalığı' artmalı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’na göre Türkiye’de sel, depremden sonra en büyük can ve mal kaybına neden olan doğal afet. Ülkemizde görülen sel olayları bazen can kayıplarına da yol açarken, her selde milyarlarca liralık ekonomik kayıp yaşanıyor. Havaların soğumasıyla sırada kar fırtınası, şiddetli rüzgar ve dolu gibi doğal afetler olduğunu belirten Abis Asist Genel Müdürü Umut Vurdevir, “Hasar kurtarma sektörü farkındalığı artmalı” açıklaması yaptı.

Kış aylarında kar fırtınası, şiddetli rüzgar ve dolu gibi doğal afetler öne çıkıyor ve hasarlara yol açıyor. Özellikle kurumların afet anında güvenliğinde önemli etkisi olan hasar kurtarma şirketleri sigorta görevi görüyor. Doğal afet kaynaklı hasarlara odaklı alt yapıya sahip bir asistan şirket olan Abis Asist’in genel müdürü Umut Vurdevir, “Doğal afetle karşılaşan işletmelere işi bizim uzmanlarımıza bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Acil müdahale ve onarım işlemlerimizin ardından hasarı sorunsuz bir şekilde onarıyoruz. Bu dönemde en çok su baskını çatı uçmaları gibi olaylarla sık karşılaşıyoruz ” dedi.

Sigorta, hasar, restorasyon alanında faaliyet gösteren Abis Asist’in 8 sigorta şirketi, 2 broker ve 7 kurumsal firmaya oto dışı hasar onarımlarında hizmet verdiğini anlatan Vurdevir, “Hem sigorta şirketlerine hizmet sağlıyoruz hem hasarın yaşandığı şirketin iş kaybını kısa sürede ortadan kaldırıyoruz. Hasar odaklı sigorta şirketlerine teknolojik alt yapı, doğal afet kaynaklı hasarlara entegre cihaz, makina parkuru ve uzman mühendis kadrosuyla destek veriyoruz. Yeni yıla ve en soğuk aylara girerken ülkemizde pek çok doğal afet yaşanabilir. Dünya genelinde kış aylarında kar fırtınası, şiddetli rüzgar ve dolu gibi doğal afetler öne çıkıyor, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen kar fırtınası hayatı olumsuz yönde etkilemekle birlikte birçok hasara da yol açıyor. Yoğun kar yükünden kaynaklı çatı çökmeleri sıkça yaşanıyor” diye konuştu.

Zincir marketleri kurtardı

Mevcut mevsim koşullarında şiddetli yağan yağmurdan kaynaklı sellerin de hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirten Vurdevir şöyle devam etti: “Bununla birlikte birçok iş yeri, konut ve fabrikalarda su baskınlarına yol açarak, işletmelerde ciddi hasarlara neden oluyor. Bunun örneği yakın zamanda yaşandı. Selden kaynaklı zincir marketlerde oluşan hasara acil müdahale yaparak emtia ürünleri firmasını kurtardık.”

Çatı uçmaları çok sık yaşanıyor

Şiddetli rüzgardan kaynaklı oluşan fırtına hasarlarının da gündemdeki konulardan biri olduğunu belirten Vurdevir, “Şiddetli rüzgar ve fırtına devam ederken oluşan hasarları onarmak için sigortalımızın dışarıya çıkmasını ve işi bizim uzmanlarımıza bırakmasını tavsiye ediyoruz. Acil müdahale ve onarım işlemlerimizin ardından hasarı sorunsuz bir şekilde gideriyoruz” dedi. Umut Vurdevir, fırtınada karşılaştıkları hasarların, çatı uçmalarında kopan parçaların bölgeye, konuta, iş yerine, fabrikaya hasara sebebiyet vermesi, dağılması şeklinde görüldüğünü söyledi.