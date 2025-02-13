Türkiye'de kozmetik sektörü dünyadan hızlı büyüyor

L’Oréal Türkiye, sektöre yönelik araştırmalarını derleyip “Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?” başlığıyla bir rapor açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 2024’te 158 milyar TL’ye ulaşan bu pazarın genç nüfus, güzelliğe olan ilginin artması, hızlı dijitalleşme gibi etmenlerle ivmelenmesinin devam edeceği ve 2025 Avrupa güzellik pazarının büyümesine en büyük katkıyı yüzde 16 ile Türkiye’nin yapacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde ise büyümenin tüketici kanalında özellikle gençler (yüzde 45), erkekler (yüzde 30) ve ileri yaş tüketicilerden (yüzde 20); yeni kategorilerden ve ürünlerden, artan ürün sayısı kullanımından geleceği öngörülüyor. Pazarın adet büyümesi yüzde 15’ler seviyesindeki bu rakam yüzde 2 oranında büyüyen dünya güzellik pazarının üzerinde.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, konuyla ilgi olarak “Türkiye’de güzellik söz konusu olunca kadınlar 7 segmente ayrılıyor. Kadınların yüzde 54’ü güzellik harcamalarının yüzde 83’ünü gerçekleştiriyor. Çalışmaya göre kadınların yüzde 60’ı güzel olmanın bakımlı olmaktan başladığına, bakımlı olmanın temelinde de sağlıklı bir cildin yattığına inanıyor. Yaşlanma karşıtı ürünlerin kullanımı 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterirken, yılın yaklaşık 3’te 1’inin güneşli olduğu ülkemizde yalnızca 10 kişiden 1’i güneş kremi kullanıyor. Kadınlarda ortak sorun olarak saç dökülmesi öne çıkıyor. Türkiye’de kadınlar güzellik bütçelerinin üçte biri ile en büyük kısmını makyaj ürünlerine ayırıyor. Türkiye’de kişi başına düşen güzellik harcaması 40 Euro ile düşük seviyelerdeyken, güzellik ürünü kullananlarda kişi başı güzellik harcaması yıllık 196 Euro seviyesine çıkıyor. Avrupa’da bu rakam 339 Euro’ya ulaşıyor.

Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24’ü ile cilt bakımı kategorisi oluşturuyor. Onu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor. Kanal kırımlarında ise hızlı tüketim ürünleri kategorisinin payı yüzde 60’ken, lüks tüketim yüzde 15, dermokozmetik yüzde 10 ve profesyonel ürünler yüzde 5 paya sahip. L’Oréal Türkiye bulunduğu kategorilerde yüzde 25’lik pazar payı ile pazarın lideri konumunda bulunuyor' açıklamasını yaptı.