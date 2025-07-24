"Türkiye'de uzun vadeli bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz"

Arama teknolojilerinde yapay zekayı merkeze alan Yandex, Türkiye pazarında yeni bir büyüme dönemine giriyor. Bu kapsamda hayata geçirilen yeni projeleri paylaşan Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Arama Uluslararası CEO’su Alexander Popovskiy, “Türkiye’de uzun vadeli bir iş ortağı olmayı ve en gelişmiş teknolojilerimizi yerel olarak geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.

Yandex Türkiye, arama motoru altyapısını güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla hayata geçirdiği yapay zeka odaklı yatırım planı çerçevesinde şimdiye kadar yaklaşık 50 milyon dolarlık harcama gerçekleştirdi. Şirket, bu yatırımların ilk adımı olarak, arama servisine entegre yeni finans ve seyahat hizmetlerini, geliştirilmiş yapay zeka motoru Yazeka’yı, detaylı yağış haritası gibi hava durumu araçlarını ve Yandex Go’nun Ankara lansmanını devreye aldı. Yapay zekâ destekli bilgi motoru Yazeka, “Akıl Yürütme Modu” ile kullanıcıların daha kapsamlı yanıtlar almasını sağlarken; yeni devreye alınan Yandex Cevap hizmeti, 3 milyondan fazla soruya kültürel bağlamlara duyarlı yanıtlar sunuyor. Şirket ayrıca, Yandex Seyahat ve Yandex Finans gibi kullanıcı merkezli hizmetlerle hem seyahat planlamasını hem de ekonomik veri takibini daha erişilebilir hale getirdi.

"ÖNCELİĞİMİZ YEREL ÇÖZÜMLER"

Popovskiy, Türkiye’ye yönelik stratejik vizyonlarını anlatırken “Amacımız, kullanıcıların günlük hayatındaki işleri tek bir noktadan çözebileceği hizmetler geliştirerek onlara zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak” dedi. Şirketin kullanıcı deneyimini önceleyen yaklaşımı, yatırımların da yönünü belirliyor. Türkiye pazarını “yerel öncelikli ve anlamlı çözümler” stratejisiyle ele alan Yandex, sadece teknoloji ihraç eden değil, yerel dinamiklere göre yeniden şekillenen bir aktör olmayı hedefliyor. Arama servisindeki güncellemeler yalnızca içeriksel değil; teknik altyapı bakımından da gelişmeleri kapsıyor. Yandex Hava Durumu’na eklenen yağış haritası, Meteum teknolojisiyle radar ve uydu verilerini analiz ederek yüksek doğruluklu tahminler sunuyor. Ayrıca İstanbul, İzmir ve Antalya’dan sonra Yandex Go Ankara’da da hizmete başladı. Superapp modeliyle çalışan platform, ulaşım ve teslimat servislerini tek çatı altında buluşturuyor.

Türkiye’ye uzun vadeli bağlılık perspektifiyle hareket eden Yandex'in yerel ekosistemdeki rolünü artırırken teknoloji yatırımlarını da sürdürdüğünü vurgulayan Popovskiy, önümüzdeki dönemde 400 milyon dolarlık yatırım planının diğer fazlarına geçileceğini ve yapay zekâ destekli altyapının daha da güçlendirileceğini söyledi.