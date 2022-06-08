Türkiye'de "Yılın Otomobili" belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında Hyundai Tucson, finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi. OGD'nin "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması sonuçlandı. İstanbul Park’ta gerçekleştirilen yarışmanın finalinde, OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı.

Yarışma kapsamında, "Yılın Tasarımı" kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, bu yıl ilk kez verilen "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, "İnovasyon" ödülünü ise "Yol Arkadaşım Connect" projesiyle yine Fiat kazandı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu ödülü ikinci kez kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kazanmış olduğumuz bu ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür ediyorum ve aynı zamanda bu yarışmada emek gösteren diğer tüm rakip marka temsilcilerini de yürekten kutluyorum" diye konuştu. Yarışmanın Hyundai Motor Company tarafından da ilgiyle takip edildiğini anlatan Berkel, şunları kaydetti:

"Popüler SUV modelimiz Tucson ile 'OGD Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülünü kazanmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yeni teknolojiye sahip platformumuz, motor performansımız, konforlu iç mekanımız ve etkileyici tasarımımız ile kullanıcılarına farkındalık yaratan bir otomobil sunuyoruz. Türkiye'de her geçen gün artan SUV müşterileri üzerinde güçlü bir etki bırakan Tucson'un kazandığı OGD Yılın Otomobili ödülü ve jüri üyelerinin yüksek puanları, bu modelimizi tercih edenlerin de doğru bir seçim yaptıklarını destekliyor. Ayrıca Tucson, yüzde 12’lik pazar payıyla da SUV segmentindeki iddiamızı artırmaya yardımcı oluyor."

Firmaların ana merkezlerinin de dikkatle takip ettiği boyuta geldi

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık da "Bundan tam 8 yıl önce temelini attığımız ve bugün hayallerimizin ötesine geçmeyi başaran OGD, her geçen yıl olgunlaşmaya, değeri çok daha geniş kitlelerce anlaşılmaya devam ediyor. Her yıl, pazarda satış konusunda gösterdiğiniz tatlı rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyan Türkiye’de Yılın Otomobili (TYO) Ödülü’nün, yıl içerisindeki pazarlama planlarınızdaki en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğine şahit olmak bizleri hem motive ediyor hem de onurlandırıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü’nün artık bir marka haline geldiğine dikkati çeken Sandık, "Sadece otomotiv markalarının önemsediği bir ödül olmanın yanı sıra firmaların ana merkezlerinin de dikkatle takip ettiği bir boyuta geldi. Aynı zamanda tüketiciler de otomobil satın alırken verilen ödülleri ve finalistleri göz önüne alıp otomobil tercihlerini de buna göre değerlendiriyorlar. Bu da bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük heyecan yaşandı

"Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 38 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. "Yılın Otomobili"ni belirleyen ikinci etapta ise Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Hyundai Tucson "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Puan sıralaması

Alanında uzman 64 Türk otomotiv gazetecisinin oy kullandığı yarışma sonucunda, Hyundai Tucson 3 bin 710 puan, Honda Civic 2 bin 980 puan, Opel Mokka 2 bin 790 puan, Nissan Qashqai 2 bin 80 puan, Mercedes-Benz C Serisi 1980 puan, Renault Taliant 1470 puan ve Citroen C4 de 990 puan aldı.