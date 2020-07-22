Türkiye'deki kullanıcı sayısı 139 kat arttı

Video öncelikli tümleşik iletişim sağlayıcısı Zoom Video Communications, kısa süre önce 30 Nisan 2020’de sona eren 2021 mâli yılı birinci çeyrek döneminin değerlendirmesini paylaşmıştı. Belirtilen dönemde toplam gelirini yüzde 169 artırarak 328,2 milyon dolara çıkartan şirket, 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısını ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 354 artırdı.

COVID-19 salgını ile dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişinin evde kalması, eğitim ve iş hayatının evden sürdürülmesi Zoom’un toplantı katılımcı sayısında da önemli bir değişim yarattı. Aralık 2019’da günlük ortalama 10 milyon toplantı katılımcısı bulunan Zoom, Nisan 2020’de 300 milyon günlük toplantı katılımcısına ulaştı. Nisan 2020’deki kullanım oranları baz alındığında platformun toplam toplantı süresi yıllık 2 trilyon dakikayı geçti.

Ücretsiz kullanıcı kayıt olma oranı 139 kat arttı

Bugüne kadar ülke bazında veri açıklamayan Zoom, Ocak-Nisan 2020 arasında Türkiye pazarındaki değişimi de paylaştı. Buna göre, ücretsiz kullanıcı kayıt sayısı Nisan 2020’de Ocak ayına göre 139 kat arttı.

Açıklamada 10 ve daha fazla çalışana sahip, ücretli Zoom müşterilerinin sayısının 10 kat büyüdüğüne yer verildi.

100 binden fazla okulda tercih ediliyor

Koronavirüs salgını öncesinde ağırlıklı olarak iş dünyası tarafından kullanılan Zoom, salgın ile bireysel kullanım, öğretim kurumları ve kamuda da yaygınlaştı. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından telekomünikasyon operatörlerine, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına kadar birçok kuruluşun yanı sıra, yine dünyanın dört bir yanında 100.000’den fazla K-12 seviyesinde okul, en iyi online eğitim deneyimi ve tümleşik iletişim ihtiyaçları için Zoom’u tercih ediyor.

Sırada uçtan uca şifreleme var

1 Nisan’da 90 günlük güvenlik ve gizlilik programını duyuran şirket, bu süreçte kullanıcılarına 100’den fazla özellik sundu. Zoom 5.0 sürümü ile ücretli ve ücretsiz tüm kullanıcılar için AES 256 bit GCM şifreleme standardına geçilirken, güvenlik simgesi, veri merkezi konumu ve yeşil şifreleme kalkanı gibi arayüz güncellemeleri, kullanıcı raporlama özelliği, toplantılar için parola, bekleme odası ve kısıtlı ekran paylaşımı gibi ayarların varsayılan yapılması, daha sıkı Zoom Chat kontrolleri gibi özellikleri platforma eklendi.

Bağımsız uzmanlar, test kuruluşları ve şifreleme alanında saygın yöneticilerden oluşan CISO (Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi) Konseyi ile Zoom’un güvenlik ve gizlilik özellikleri geliştirildi.

Kısa süre önce güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi Keybase’i satın alan Zoom, uçtan uca şifreleme konusundaki çalışmalara da hız kazandırdı.