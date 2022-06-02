Türkiye’den çıkıp, dünyanın en büyüklerinden biri oldular

Çağlar ve Nihan Erol çifti, ikinci start up girişimleri Enuygun ile aylık 20 milyon ziyaretçiye ulaşarak, dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Yurt dışıyla birlikte aylık 20 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştıklarını söyleyen Çağlar Erol, dünyanın en büyük 11’inci seyahat pazaryeri olduklarını belirterek; “Hedefimiz dünyanın en büyük 5 seyahat pazaryerinden biri olmak” dedi.

Nihan ve Çağlar Erol’un 14 yıl önce sigorta ve kredi karşılaştırma sitesi olarak kurduğu Enuygun, dünyanın önde gelen seyahat pazaryerlerinden birine dönüştü. Uçak ve otobüs biletinden otel konaklamasına kadar seyahatin farklı alanlarında büyüyen şirket, yurt dışında Wingie markasıyla faaliyet gösteriyor.

Nihan ve Çağlar Erol, memur ailelerin çocukları ve ailelerinde tek bir girişimci bile yok… Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken tanışan çift, eğitimleri bitince Almanya’da Accenture’da yazılımcı olarak işe başladı. 2000’lerin başında ise ailelerinin “Maaşlı bir işte çalışın, düzenli bir geliriniz olsun” uyarısına kulak tıkayıp Cember.net’i kurdu.

Çağlar ve Nihan Erol, yakaladıkları büyük başarının sırlarını ve gelecek hedeflerini Start Up Dergisi’ne anlattı…

START UP DERGİSİNİ BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ











