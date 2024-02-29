Türkiye'nin 100 yıllık markalarını hangi kuşaklar yönetiyor?

Türkiye’de 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve en önemlisi de aynı aile tarafından yönetilen şirketler var.

29.02.2024 17:30:300
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Türkiye'nin 100 yıllık markalarını hangi kuşaklar yönetiyor?

Bu uzun soluklu şirketlerin sürdürülebilirlik sırları ise değerlere sahip çıkılması ile hem gelenekçi hem de yenilikçi yaklaşımların bir arada sergilenmesi olarak özetleniyor.

Tuba İlze / [email protected]

Capital Ocak 2024 sayısından

Türkiye’de Abdi İbrahim, Komili, Hacı Bekir, Beyaz Fırın, Karaköy Güllüoğlu, KOSKA Helvacısı, Vefa Bozacısı gibi markalar yüzyıllık geçmişleriyle öne çıkıyor. Holdingler arasında da 100 yıla yaklaşan ve geçenler var. Arkas, Sabancı ve Koç bu gruplar arasında yer alıyor. 1926 yılında kurulan Sabancı Holding’de bu yıl Sakıp Sabancı’nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan’ın yönetim kurulu üyesi olmasıyla 4’üncü kuşak göreve gelmiş durumda. Yine 1926’da kurulan Koç Holding’de üçüncü kuşak yönetimde bulunuyor.

Deloitte Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Yüzyıllık Marka Olmak” araştırmasında bu markaların itibar ve güven ilişkisine dayalı iş yapısına vurgu yapılıyor.

Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve araştırmacı Asude Alkaylı, “Bu markalar köklü bir mirası taşıyor ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlılar. Kritik dönemlerde gereken dönüşümü de sağlayabiliyorlar” diyor.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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