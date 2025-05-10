Türkiye'nin, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yayınlandı: 5 temel amaç

Strateji ile sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığın temin edilmesi ve Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşınması amaçlanıyor.

Küresel sistemde yaşanan değişim ve dönüşümler kapsamında hazırlanan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi", Türkiye'yi yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı hedefliyor.

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, dünya ekonomilerinin, serbest ticaret düzeninin yerini korumacı politikalara ve stratejik bağımsızlık arayışlarına bıraktığı bir dönüşüm sürecinden geçtiği bildirildi.

Ülkelerin sanayi ve teknoloji altyapılarını güçlendirerek dışa bağımlılığı azaltıcı kalkınma modellerine odaklandığı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel sistemde yaşanan değişim ve dönüşümler dikkate alınarak hazırlanmış olan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığı temin etmeyi ve Türkiye'yi yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı hedeflemektedir. Ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesini geliştirmeyi, stratejik sektörlerde bağımsızlığını temin etmeyi ve kritik teknolojilerde liderlik konumuna ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu esas alan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini daha yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlamış bir yapı haline getirmeye odaklanmaktadır."

- Stratejide 5 temel amaç

Stratejinin, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile diğer hedef ve politikalar çerçevesinde hazırlandığının altı çizilen genelgede, yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımlanan 5 temel amaç üzerine inşa edildiği bilgisi verildi.

Genelgede, "Amaçlara ulaşmak üzere 100 strateji ve vizyonu somutlaştıran 20 makro hedef belirlenmiş, ülkemizi bu hedeflere taşıyacak şekilde geniş bir perspektifle öncelikli program ve projeler tanımlanmıştır. Strateji, kamu kesimi, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde katılımcı bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanmıştır" denildi.