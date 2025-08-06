Bu yıl 28. kez yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Özel Şirketi Araştırması; Capital Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısı ile birlikte yayınlandı.

Çeyrek asrı geride bırakan Capital500 araştırması, bu yıl şirketlerin nominal büyümeyle reel daralma arasında sıkıştığı bir tabloyu ortaya koyuyor. 2024 verileri, iş dünyasında hem yapısal dönüşümün hem ölçek ekonomisinin etkisinin daha da görünür hale geldiğini gösteriyor. Büyük oyuncular pastadan daha fazla pay almaya devam ederken orta ölçekli şirketlerin listeye tutunmak için her zamankinden daha çok çaba göstermesi gerekiyor.

Capital500 listesindeki şirketler arasında enflasyon muhasebesine göre bilanço açıklayan 344 şirketin büyüme performansı da bu savı destekliyor. Bu şirketlerin 217’si geçen yıla göre ciro bazında büyüme kaydederken yalnızca 9’u üç haneli, 173’ü ise çift haneli büyümeye ulaşabildi. Kalan 35 şirketin büyümesi tek haneli seviyede kaldı. 7 şirketin cirosu değişmezken 120 şirket küçüldü.

Listenin üst segmenti, yani cirosu 20 milyar TL’yi aşan şirketlerde tablo daha da çarpıcı. Bu seviyede yer alan 207 şirketten enflasyon muhasebesine geçmemiş olanlar ve geçen yıl listede yer almayanlar çıkarıldığında, analiz kapsamında 171 şirket yer aldı. Bu 171 şirketten yalnızca 2’si, üç haneli büyüme yakalayabildi. 86’sı çift haneli büyürken 4 şirketin cirosu sabit kaldı. En dikkat çekici veri ise 59 şirketin küçülmesiyle oluştu. Büyüme gösteren 108 şirketten sadece 20’si, enflasyonun üzerinde bir performans ortaya koydu. Geriye kalan 88 şirket, nominal olarak büyüse de reel anlamda daraldı.





- Capital500 listesine Ağustos 2025 sayımızdan ulaşabilirsiniz





