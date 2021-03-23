"Türkiye'nin dış finansman riski arttı"

Fitch, "TCMB Başkanı değişimi Türkiye'nin enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı" değerlendirmesinde bulundu.

23.03.2021 19:42:000
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"Türkiye'nin dış finansman riski arttı"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan rapora göre, TCMB Başkanı değişimi Türkiye'nin enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı. 

Kuruluşun değerlendirmesinde TL'de sert değer kaybı ile politikanın yönü konusunda oluşan yeni belirsizliğin riskten kaçınmanın daha fazla olduğu küresel ortamda yeni dış finansman baskıları riski getirdiği vurgulandı. 

Türkiye'de para politikası kredibilitesini uzun süredir bir not zayıflığı olarak gördüğünü kaydeden Fitch, yeni merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun politikalarını ve dış pozisyondaki gelişimi izleyeceğini vurguladı. TCMB'nin TL'deki değer kaybına ilişkin adımlarının da izleneceğinin altını çizdi. 

TCMB Başkanının göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklama ile enflasyonla mücadele kararlılığını vurguladığına dikkat çeken kurum, bununla birlikte yeni başkanın önceki değerlendirmelerinin bu hedefe ulaşmak için atılacak politika adımları konusunda şüphelere neden olduğunu kaydetti. Eski başkan Naci Ağbal'ın önceki dönemde maliye bakanlığı yapmasına karşın politika kredibilitesinin onun için bile zor görüldüğü hatırlatıldı. 

TCMB'nin önceki dönemlerinde politika faizi dışında yöntemlerle özel sektör için fonlama koşullarını gevşettiğine ve kredi büyümesini desteklediğine da vurgu yapılırken, "Bu politikalara dönülmesi geçmişti yaşanan ters etkiler dikkate alındığında negatif sinyal olur" denildi. 

 

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