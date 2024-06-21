Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması: Çalışanlar mutlu mu?

Capital'in Happy Place to Work tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri araştırmasının sonuçları belli oldu.

Happy Place to Work tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri araştırmasına göre çalışan mutluluğunda ciddi bir düşüş var.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Mayıs 2024 sayısından

25 yaş altındaki çalışanların bir önceki yıla göre daha mutsuz olduğunu söyleyen Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş, “Türkiye’de her 2 çalışandan 1’i gün içerisinde öfke yaşıyor. Çalışanların sadece yüzde 18’i kendini iş yerinde iyi hissediyor” diyor.

Prof. Dr. Türker Baş, buna karşın insan kaynaklarına yatırım yapan şirketlerde çalışan mutluluğunun sağlanabileceğini ifade ediyor. “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri 2024 listesindeki şirketleri incelediğimizde gün içinde kendini iyi hissedenlerin oranının yüzde 79 olduğunu görüyoruz. Güçlü liderlik ve sistematik İK uygulamalarıyla öne çıkan şirketler ise çalışan mutluluğunun sağlanabileceğini gösteriyor” diyor.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ