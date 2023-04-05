Türkiye'nin en zengin insanı kim? Sıralama değişti

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023'ün Milyarderler Listesi'ni açıkladı. Listeye göre Türkiye'nin en zengin insanı Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023'ün Milyarderler Listesi'ni açıkladı. Listeye bu yıl Türkiye'den 26 isim girdi. Türkiye'nin en zengin insanı unvanını ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu aldı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alan milyarderlerin sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi. Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

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Forbes'un Milyarderler Listesi'nde göre listede bu yıl Türkiye'den 26 isim yer aldı. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar oldu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

Erdemoğlu'nu 534. sırada 5 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker izliyor.

Yine SASA Polyester'in sahiplerinden İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi Ali Erdemoğlu ise 4 milyar 700 milyonluk servetiyle Türkiye'nin üçüncü, dünyanın 580. zengini olarak öne çıkıyor.

Koç holdingin en büyük hissedarlarından olan Semahat Sevim Arsel, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç ailesinden listeye giren isimlerden biri. Arsel, Türkiye'nin dördüncü, dünyanın 982. en zengin milyarderi.

Forbes'un Milyarderler Listesi'ne Türkiye'den giren 26 isim şöyle:

1- İbrahim Erdemoğlu

5,3 milyar dolar

2- Murat Ülker

5 milyar dolar

3- Ali Erdemoğlu

4,7 milyar dolar

4- Semahat Sevim Arsel

3 milyar dolar

5- İpek Kıraç

2,9 milyar dolar

6- Rahmi Koç

2,7 milyar dolar

7- Cemil Kazancı

2,5 milyar dolar

8- Ferit Şahenk

2,5 milyar dolar

9-Erman Ilıcak

2,3 milyar dolar

10- Filiz Şahenk

2,3 milyar dolar

11- Sezai Bacaksız

2,2 milyar dolar

12- Hamdi Ulukaya

2,1 milyar dolar

13- Bülent Eczacıbaşı

1,9 milyar dolar

14- Faruk Eczacıbaşı

1,9 milyar dolar

15- Mehmet Sinan Tara

1,9 milyar dolar

16- Nihat Özdemir

1,8 milyar dolar

17- Mustafa Küçük

1,7 milyar dolar

18- Hamdi Akın ve Ailesi

1,5 milyar dolar

19- Ahmet Çalık

1.5 milyar dolr

20- Aydın Doğan

1,3 milyar dolar

21- Deniz Şahenk

1,3 milyar dolar

22 -Mehmet Aydınlar

1,2 milyar dolar

23- Şefik Yılmaz Dizdar

1.2 milyar dolar

24- Ali Metin Kazancı

1,1 milyar dolar

25-Murat Vargı

1 milyar dolar

26- Turgay Ciner

1 milyar dolar