Türkiye'nin EURO 2024 zaferi Avusturya'da kebap siparişlerini artırdı

Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maç akşamı Avusturya'da kebap siparişlerinde artış olduğu bildirildi.

6.07.2024 09:25:590
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Türkiye'nin EURO 2024 zaferi Avusturya'da kebap siparişlerini artırdı

Yemeksepeti, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği salı günündeki istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero'nun Avusturya'daki iştiraki Foodora'da maç akşamında kebap siparişleri, şinitzel siparişlerini geride bıraktı.

Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de bu özel geceyi kebapla taçlandırdı. Şinitzelin tahtını sallayan kebap, maç heyecanı yaşayan Avusturyalıları da etkisi altına alarak, siparişlerde zirveye oturdu.

Türkiye'de yemeğin lideri döner oldu

Aynı akşam, Türkiye'de Yemeksepeti üzerinden yapılan siparişlerde ise döner başı çekerken, bunu burger ve pizza siparişleri takip etti. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden kebap ve diğer geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü.

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