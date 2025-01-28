Türkiye'nin güneş enerjisi raporu... 2025 hedefine erken ulaşıldı

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni raporuna göre, Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi 2024 sonu itibarıyla 19,6 gigavatı aştı.

Türkiye'nin Temmuz 2022'de 9,7 gigavat seviyesindeki güneş enerjisi kapasitesi, son 2,5 yılda iki katına çıkarak söz konusu seviyeye yükseldi.

Türkiye, 18 gigavat olarak belirlediği 2025 yıl sonu güneş enerjisi hedefine Ağustos 2024'te ulaşarak, bu hedefi neredeyse 1,5 yıl erken gerçekleştirdi.

Güneş enerjisi kapasitesi öztüketim ile artıyor

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinde son iki yılda görülen kapasite artışında, yeni projelerin yüzde 94'ünü oluşturan öztüketim odaklı güneş enerjisi kurulumları önemli bir rol oynadı.

Güneş enerjisi kurulu gücü son 2,5 yılda yüzde 100'ün üzerinde artarken, benzer bir artış daha önce 2018-2022 döneminde dört yıllık bir sürede görüldü. Ember'e göre, Türkiye'nin 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 120 gigavata çıkarması ve bu büyüme eğiliminin gelecek yıllarda da sürmesi bekleniyor.

Güneş enerjisinde yeni fırsatlar var

Rapora göre, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli, bu yıl da Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinde kapasite artışını desteklemeye devam edecek.

Türkiye'nin en az 53 gigavat yüzer güneş enerjisi santrali potansiyeli olduğu tahmin ediliyor. Bu projelerin YEKA kapsamında ihale edilmesinin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve kullanılmayan su yüzeylerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Türkiye'de güneş enerjisinde bir diğer potansiyel ise batarya depolamada öne çıkıyor. Geçen yıl itibarıyla 14 gigavatlık depolamalı güneş enerjisi kapasitesi ön lisans alırken, Türkiye'nin depolama hedeflerini de artırma potansiyeli bulunuyor.

Güneş ve rüzgar, 15 milyar dolar gaz ithalatını engelledi

Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin enerji ithalatına yönelik etkisinin de hesaplandığı rapora göre, son 2,5 yılda güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payıyla 15 milyar dolarlık doğal gaz ithalatı engellendi. Bu dönemde yalnızca güneş enerjisi, ülkenin toplam elektriğinin yüzde 6'sını sağlayarak 5,4 milyar dolarlık gaz ithalatının önüne geçti.

Türkiye'nin daha iddialı hedefler belirleme potansiyelini gösteriyor

Ember Türkiye Enerji Analisti Bahadır Sercan Gümüş, raporun sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, son 4 yıldır güneş enerjisi kapasitesindeki kesintisiz ivme artışının, doğru politikalarla Türkiye'nin enerji şebekesinde gerçekleştirebileceği dönüşümün güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sadece 2,5 yılda güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkararak 2025 hedefini zamanından önce aştığını ve daha iddialı hedefler belirleme potansiyelini gösterdiğini kaydeden Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltmek ve bu ivmeyi sürdürmek, Türkiye'ye enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltma, enerji güvenliğini güçlendirme ve uluslararası alanda dönüşüm taahhüdünü daha güçlü bir şekilde ortaya koyma fırsatı sunuyor. Bununla birlikte, güneş ve rüzgar enerjisindeki potansiyelin Ulusal Katkı Beyanı'na yansıtılması, 2026 yılında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'e ev sahipliği için iki aday ülkeden biri olan Türkiye'nin, enerji dönüşümündeki kararlılığını uluslararası alanda güçlü şekilde sergilemesine olanak sağlayacaktır."