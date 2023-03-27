Türkiye'nin ilk dijital bankası Hayat Finans oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alarak, Türkiye’nin ilk dijital bankası olma unvanını kazanan Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş., 1,5 milyar lira başlangıç sermayeli olarak kuruldu. Sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan kuruluşun ana ortakları yüzde 50-50 hisse ile Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre A.Ş oldu.

25 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla Türk bankacılık ve finans sektörünün ilk şubesiz dijital bankası “Hayat Finans” oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürü M. Murat Ertem; “Türkiye’de ilk kurulan dijital banka olmamızdan dolayı çok gururluyuz. Ülkemizdeki dijital bankacılığın ilk adımını Hayat Holding’in atması, geleceğe dönük vizyoner duruşun bir göstergesidir. Müşterilerimize tüm finansal hizmetleri bir mobil uygulama ile masrafsız, hızlı, güvenilir ve basit şekilde sunacağız. İşbirliklerimiz ve teknoloji platformlarımızın oluşturduğu dijital ekosistem ile hayatı kesintisiz yaşatan banka olma vizyonumuzu gerçekleştireceğiz” dedi.

BDDK tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren ‘Dijital Bankalar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında ilk başvuruyu Hayat Holding yapmıştı. Ardından başvuru 21 Nisan 2022 tarihinde onaylanmıştı. Kurul, bu kararla aynı zamanda ilk defa 23 yıl sonra yerli ve özel sermayeye, halktan fon toplamaya yetkili bir bankanın faaliyete geçmesine izni vermiş oldu.