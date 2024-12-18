Türkiye’nin ilk Gıda Pazarlama Ödülleri FOMA sahiplerini buldu

Türkiye’nin ilk gastronomi pazarlama ajansı Dude Table tarafından düzenlenen FOMA (Food Marketing Awards) ödülleri, gerçekleşen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

18.12.2024 16:13:120
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Türkiye’nin ilk Gıda Pazarlama Ödülleri FOMA sahiplerini buldu

Türkiye’de gıda ve içecek alanında ürün ve hizmet geliştiren markaların pazarlama odaklı projelerini değerlendiren bir ödüllendirme sistemi olan FOMA Ödülleri, 11 Aralık Çarşamba günü, İstanbul’un yeni sosyal kulübü Dotshub’da düzenlenen törenle açıklandı.

Yeme içme sektöründen önemli firmalar, bu firmaların pazarlama çalışmamalarını yürüten ajanslar ve sektör profesyonelleri ödül töreninde yerini alırken törende toplamda 66 ödül verildi.

Dude Table’ın gıda pazarlama alanındaki metodolojisini ve tecrübesini, gıda pazarlamasını odağına alan projeleri ölçümlemek için farklı kategorilere yansıttığı FOMA Ödülleri’nde, ödüller 4 ana kategorinin alt kategorilerinde verildi. Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Restoran kategorisinin altında yer alan Fine Dine ve Casual Dine kategorilerinde ölçümleme, Dude Table’ın iş partneri Kantar Insights ile gerçekleştirildi. 25 Altın, 27 Gümüş ve 10 Bronz olmak üzere 62 ödülün yanı sıra “Yerelde İlham Veren Markalar” başlığında 4 ödül daha markalara takdim edildi.



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