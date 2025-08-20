Türkiye'nin kadın girişimcisi aranıyor: Başvurular başladı

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”, bu yıl da başarılı kadın girişimcileri ödüllendirirken, başarı hikâyelerini görünür kılmayı ve onları başarı yolunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğiyle düzenlediği yarışmanın yeni dönem başvuruları başladı.

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”, 19 yıldır kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi, başarı hikâyelerini görünür kılmayı ve kadınlara ilham olmayı amaçlıyor. Kadınların girişimcilik serüvenlerinde yanlarında olan yarışma, bu yıl da fark yaratan girişimcilere büyük destek sağlıyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Bu yıl yarışmada 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül kadın girişimcilere sunulacak. Yarışma, sadece bir ödül organizasyonu değil aynı zamanda kadın girişimciler için ulusal çapta görünürlük ve ilham platformu da olmayı sürdürüyor.

Yeni dönemin yarışması için başvurular, 15 Kasım 2025 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com üzerinden yapılabilecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Kadın girişimciliği, Garanti BBVA için yaklaşık 20 yıldır köklenen, topluma katkı çerçevesinden olduğu kadar ulusal kalkınma perspektifinden de ele aldığımız bir konu. Kadınların girişimcilik yolu ile güçlenmesinin önemine inanıyoruz ve finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel başlıkta bütünsel bir destek sunuyoruz. Son 5 yılda kadın girişimcilere 225 milyar TL’lik finansman sağladık, 6.000 kadının mezun olduğu Kadın Girişimci Akademisi’ni hayata geçirdik ve ‘Ticaretin Kadınları’ platformu ile yeni pazarlara açılma konusunda onlara yeni ufuklar açıyoruz.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ise bu vizyonumuzun en görünür ve en güçlü araçlarından biri. Sadece bir ödül organizasyonu değil; kadınların başarılarını görünür kılan, onlara cesaret veren ve ilham yaratan ulusal bir platform. Her yıl binlerce kadının kendi potansiyelini fark etmesine katkı sağlayan yarışmamız, ‘ben de yapabilirim’ diyen girişimcilerin yolculuğuna güç katıyor.

Yarışmaya bugüne kadar 50 bine yakın başvuru aldık. Bu yıl da potansiyeline, fikrine, yarattığı farka inanan ve hikâyesini daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen tüm kadın girişimcileri yarışmamıza başvurmaya davet ediyoruz.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise şunları söyledi:

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 2007 yılından bu yana kadın girişimcilerin başarı hikâyelerini görünür kılan, ilham veren ve iş dünyasında kadınların daha güçlü bir şekilde var olmasına katkı sağlayan çok değerli bir platform. KAGİDER olarak, kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkaracak, onları destekleyecek ve cesaretlendirecek her çalışmanın en güçlü savunucusuyuz.

Garanti BBVA ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle yürüttüğümüz bu yarışma, yalnızca kadınların kendi işletmelerini büyütmelerine değil, ülke ekonomisine, istihdama ve toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sunmalarına da aracılık ediyor. Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, kadınların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak ve başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak hepimizin ortak hedefi.

Tüm kadın girişimcilerimizi, bu fırsatı değerlendirerek kendi hikâyelerini paylaşmaya ve başkalarına ilham olmaya davet ediyorum.”

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz; “Ekonomist dergisinin yayıncılık anlayışında kadının iş dünyasının her alanında gücünü artırarak devam ettirmesi önemli yere sahip. Türkiye’de kadın istihdamı, üst yönetimde kadın profesyonellerin sayısının artması, yönetim kurullarında kadın üye sayısının artırılması ve tabii ki Türkiye girişimcilik ekosistemi içinde kadın oranının yükselmesi, Ekonomist dergisinin desteklediği konular.

Garanti BBVA ve KAGİDER’le birlikte 19 yıldır Türkiye kadın girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na bugüne kadar başvurusu sayısı neredeyse 50 bine ulaştı. Bu da ne kadar değerli bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kadın girişimcileri yarışmamıza davet ediyoruz. Başarı hikayeleri yeni girişimcileri ilham olacaktır” dedi.

Pek çok kategoride ödüller verilecek

Yarışma kapsamında bu yıl da fark yaratan kadın kuruculu girişimlere toplam 3 milyon TL değerinde ödül verilecek. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisini kazanan girişimciye 1 milyon TL, Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Kadın Kooperatifi kategorilerinin her birinde ise 500’er bin TL ödül takdim edilecek.

Kazananlara ayrıca bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik gibi destekler de sağlanacak.