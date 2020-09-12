Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirdi; görünümü de 'negatif' olarak teyit etti.

Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.

Moody's açıklamasında, Türkiye'ni kredi profiline yönelik risklerin artması ile birlikte, ülkenin kurumlarının bu zorlukları etkin bir şekilde çözmekte isteksiz olduğunu ya da çözemediğini kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ayrıca, uzun yıllardır kredi gücünün kaynağı olan mali tamponların aşınmakta olduğunu belirtti.