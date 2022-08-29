Türkiye’nin meta evrendeki ilk giyim mağazası

LC Waikiki, Metaverse dünyasındaki ilk giyim mağazasını sınırlı sayıda kullanıcıya açıyor. İlk olarak deneme sürümü yayına alınan LC Waikiki Meta Store mağazasıyla, geleceğin alışveriş deneyimi tüketicilerle buluşturulurken, platformun geliştirilmesi de amaçlanıyor. LC Waikiki Meta Store’da; kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerinde 120’den fazla ürünü üç boyutlu modelleriyle inceleyerek alışverişlerini gerçekleştirebilecek ve satın aldıkları ürünleri adreslerine teslim alabilecekler. Türkiye’nin ilk Meta mağazasında; Masal Diyarı, Anime, Waikiki Sahili gibi her biri farklı temalara sahip beş farklı okazyon yer alıyor. Platformda, oyun ve alışveriş deneyimini birleştirerek eğlenceli deneyim fırsatları hazırlayan LC Waikiki, müşterilerine gökyüzündeki balina üzerinde gezme, roller coaster ile heyecanlı anlar yaşama, oyunlarda çokça kullanılan hazine avı kurgusu ile alanda gizlenmiş indirim kuponlarını toplama gibi deneyimler sunuyor.

LC Waikiki’nin 16 kişilik metastore takımının çalışmasıyla hazırlanan meta mağaza ile sıra dışı ve inovatif bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan LC Waikiki, ayrıca geliri TEGV’e bağışlanan maymun NFT’lerini de bu mağazada sergiliyor.

Metaverse kavramının günlük yaşantımızın bir parçası haline geleceğine olan inançla çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer: “Metaverse çalışmalarımızı tamamen içerideki meta ekibimiz liderliğinde yönetmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. LC Waikiki Meta Store’da müşterilerimize keyifli bir dünya hazırlayarak, eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklandık. Bunu da zahmetsiz ve güvenli şekilde yapmaları üzere mağazamızı tasarladık. Görsel ve işitsel efektleri tam olarak deneyimleyebilmek oyun bilgisayarlarında veya gerekli donanım özelliklerine sahip bilgisayarlarda mümkün oluyor. Bu sebeple şimdilik çok kısıtlı bir kitleye mağazamızı açıyoruz ve kullanıcılardan alacağımız geri bildirimlerle geliştirmelerimize devam edeceğiz. Can suyunu verdiğimiz ve desteklediğimiz start uplar aracılığıyla yüksek teknik donanım ihtiyacını azaltan teknolojik gelişmelere de paralelde yatırım yapıyoruz.

Meta Store’da 3D formatta yer alan tüm ürünlerimiz tamamen kendi bünyemizdeki dijital ürün tasarımcıları tarafından 3D tasarım programı üzerinde geliştiriliyor. Tekstil ve moda dünyasındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir marka olarak, tasarım geliştirme süreçlerimizde üç boyutlu modellemeyi uzun zamandır kullanmamız bu süreçte bize avantaj sağladı. GAN AI ile yapay zeka algoritmalarıyla trendleri analiz ederek desen ve ürün silüeti öneren tasarım çözümleri üretiyor böylece 3D ürün tasarımcılarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz.

Tabii, tüm dünya gibi biz de henüz yolun çok başındayız. İlerleyen zamanda gidebileceğimiz nokta bizi oldukça heyecanlandırıyor. Meta Store’da yapılan alışverişin e-ticaretten daha farklı bir değer önermesi sunması üzerine kafa yoruyoruz. E-ticaretin sunamadığı Meta Store’da mümkün olabilecek alanlardan biri de ürünlerin avatarınız üzerinde nasıl durduğunu adeta fiziksel bir kabinde deniyormuşçasına görebilmek olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu alandaki teknolojiler Türkiye’de ve dünyada yeterli olgunluk düzeyine ulaşmadı. Gözlük, ayakkabı, aksesuar gibi daha standart ürünlerde AR (artırılmış gerçeklik) teknolojileri hayatı kolaylaştırıyorken giyim sektöründe farklı ürün grupları, vücut detayları, kumaş tuşeleri ve dökümü gibi birçok farklı kısıt söz konusu olduğu için şimdilik bu konudaki çalışmalar istediğimiz deneyim kalitesine ulaşmadı. Bir diğer değer önermesi de Meta Store’da etkileşimli alışveriş yapabilme imkânı. Fiziki bir mağazada arkadaşınızla yapacağınız alışverişteki gibi Meta Store alışverişinizde de avatarlarınızı kullanarak aynı etkileşimi oluşturmak daha zengin bir deneyim sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Beta sürümünün geliştirmelerini tamamlayarak daha geniş kitlelere Meta Store’u açmak için heyecanlanıyoruz.” dedi.