Türkiye'nin nüfusu açıklandı: Son 15 yılın en düşük artışı!

Türkiye'nin nüfusu, geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Artış hızı, son 15 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. İstanbul'un nüfusu 252 bin azaldı.

6.02.2024 10:32:480
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Türkiye'nin nüfusu açıklandı: Son 15 yılın en düşük artışı!

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

İstanbul'un nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azaldı

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.
Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

Yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş yükseldi

Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023'te 34'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye çıktığı hesaplandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi. Bu ili, 42,4'er ile Giresun ve Kastamonu izledi.21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. En düşük ortanca yaşa sahip yer ise 20,7 ile Şanlıurfa olarak belirlendi. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerini alırken Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek

Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 111

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam
85 279 553
85 372 377
İstanbul
15 907 951
15 655 924
Ankara
5 782 285
5 803 482
İzmir
4 462 056
4 479 525
Bursa
3 194 720
3 214 571
Antalya
2 688 004
2 696 249
Konya
2 296 347
2 320 241
Adana
2 274 106
2 270 298
Şanlıurfa
2 170 110
2 213 964
Gaziantep
2 154 051
2 164 134
Kocaeli
2 079 072
2 102 907
Mersin
1 916 432
1 938 389
Diyarbakır
1 804 880
1 818 133
Hatay
1 686 043
1 544 640
Manisa
1 468 279
1 475 716
Kayseri
1 441 523
1 445 683
Samsun
1 368 488
1 377 546
Balıkesir
1 257 590
1 273 519
Tekirdağ
1 142 451
1 167 059
Aydın
1 148 241
1 161 702
Van
1 128 749
1 127 612
Kahramanmaraş
1 177 436
1 116 618
Sakarya
1 080 080
1 098 115
Muğla
1 048 185
1 066 736
Denizli
1 056 332
1 059 082
Eskişehir
906 617
915 418
Mardin
870 374
888 874
Trabzon
818 023
824 352
Ordu
763 190
775 800
Afyonkarahisar
747 555
751 344
Erzurum
749 754
749 993
Malatya
812 580
742 725
Sivas
634 924
650 401
Batman
634 491
647 205
Tokat
596 454
606 934
Adıyaman
635 169
604 978
Elazığ
591 497
604 411
Zonguldak
588 510
591 492
Kütahya
580 701
575 674
Şırnak
557 605
570 745
Çanakkale
559 383
570 499
Osmaniye
559 405
557 666
Çorum
524 130
528 351
Ağrı
510 626
511 238
Giresun
450 862
461 712
Isparta
445 325
449 777
Aksaray
433 055
438 504
Yozgat
418 442
420 699
Edirne
414 714
419 913
Düzce
405 131
409 865
Muş
399 202
399 879
Kastamonu
378 115
388 990
Kırklareli
369 347
377 156
Niğde
365 419
377 080
Uşak
375 454
377 001
Bitlis
353 988
359 747
Rize
344 016
350 506
Siirt
331 311
347 412
Amasya
338 267
339 529
Bolu
320 824
324 789
Nevşehir
310 011
315 994
Yalova
296 333
304 780
Hakkari
275 333
287 625
Kırıkkale
277 046
285 744
Bingöl
282 556
285 655
Kars
274 829
278 335
Burdur
273 799
277 452
Karaman
260 838
263 960
Karabük
252 058
255 242
Kırşehir
244 519
247 179
Erzincan
239 223
243 399
Sinop
220 799
229 716
Bilecik
228 673
228 058
Iğdır
203 594
209 738
Bartın
203 351
207 238
Çankırı
195 766
205 501
Artvin
169 403
172 356
Kilis
147 919
155 179
Gümüşhane
144 544
148 539
Ardahan
92 481
92 819
Tunceli
84 366
89 317
Bayburt
84 241
86 047

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