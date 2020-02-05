Türkiye’nin risk görünümünü iyileştirdi

Dünyanın önde gelen ticari alacak sigortası şirketlerinden Coface, Türkiye’nin ülke risk değerlendirmesini bir kademe iyileştirerek C’den B’ye çıkardı.

5 ŞUBAT, 20200
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Türkiye’nin risk görünümünü iyileştirdi

Coface, Türkiye’nin ülke risk değerlendirmesini bir kademe iyileştirerek C’den B’ye çıkardı. Coface’ın ülke risk değerlemesi 8 basamaktan oluşuyor ve kısa vadeli ticaretin risk seviyesini ölçmeyi hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisine ilişkin son dönemde açıklanan veriler, makroekonomik risklerin dengelenme trendine girdiğine işaret ediyor. Enflasyon ve faizlerdeki gerileme iç talebin toparlanmasını destekliyor. 2019 başında yavaşlayan iktisadi faaliyetin hızlanmaya başlaması, dengelenme tablosunu tamamlıyor. Cari açığın, 2020’de bir miktar artması mümkün olmasına karşın, milli gelire oranla düşük bir seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, “Tüm bu gelişmelerin, iç talebin toparlanmasını tetiklemesini, bunun da firmaların yurt içi cirolarında bir iyileşmeye yol açmasını bekliyoruz. Ayrıca kredi faizlerindeki gerileme de firmaların finansmana ulaşımının kolaylaştıracaktır.” dedi.

Öte yandan şirketin yaptığı risk değerlendirmesine göre yatırımların eski seviyesine henüz dönmemiş olması ve jeopolitik gelişmeler, ekonomi üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.

Not artırımı sayesinde, Türk şirketlerinin küresel ticaretten aldıkları payın artması bekleniyor.

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