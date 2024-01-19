Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, kasımda eksi 264,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin kasım sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 320,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 585,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Kasımda 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 3,9 artışla 320,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,4 azalışla 585,1 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, kasımda eksi 264,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2022 sonunda eksi 317,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi kasımda 2022 sonuna göre yüzde 6,2 artışla 136,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 0,6 azalışla 120,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3 artarak 46,3 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle kasımda 2022 sonuna göre yüzde 32,1 azalışla 138,9 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 94,7 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, kasımda 2022 sonuna göre yüzde 1,5 artarak 94,7 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 4,7 yükselişle 30,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku yüzde 12,2 artışla 1,4 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 4,7 artarak 43,9 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 7,3 artışla 351,5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 0,4 azalarak 41,4 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı ise yüzde 18,5 yükselişle 16,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 10,4 artarak 62,1 milyar dolara ulaşırken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 azalışla 99,8 milyar dolara indi.