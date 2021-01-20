Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

20.01.2021 18:06:000
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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'de 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 84 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u Ankara (10), Eskişehir (2), Antalya (1), İzmir (1), Bursa (1) ve Trabzon (1) izledi.

67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada, isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı.

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 510 bin 854 lira ile listede ikinci oldu. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70  milyon 456 bin 319 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 43 milyon 461 bin 9 lira vergiyle 5'inci sırada, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç da 36 milyon 249 bin 202 liralık vergi tahakkuku ile 6'ncı sırada yer aldı. 

Bazı yabancı teknoloji şirketlerinin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 30 milyon 930 bin 417 liralık vergiyle 9'uncu sıradaki yerini korudu. 

İlk 100 listesinde 67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi. 

2019 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:

SIRA NOADI SOYADIFAALİYET TÜRÜTAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)İLİ
1(*)(*)(*)(*)
2MEHMET SİNAN TARAMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI70.510.854,01İSTANBUL
3MUSTAFA RAHMİ KOÇKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ70.456.319,16ANKARA
4(*)(*)(*)(*)
5ERMAN ILICAKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ43.461.009,19ANKARA
6MEHMET ÖMER KOÇMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ36.249.202,45İSTANBUL
7(*)(*)(*)(*)
8(*)(*)(*)(*)
9GÖNENÇ GÜRKAYNAKHUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ30.930.417,58İSTANBUL
10(*)(*)(*)(*)
11(*)(*)(*)(*)
12(*)(*)(*)(*)
13CEYDA LALE TARAKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ28.604.509,14İSTANBUL
14(*)(*)(*)(*)
15(*)(*)(*)(*)
16(*)(*)(*)(*)
17(*)(*)(*)(*)
18AYDIN DOĞANMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI21.000.828,68İSTANBUL
19(*)(*)(*)(*)
20(*)(*)(*)(*)
21(*)(*)(*)(*)
22(*)(*)(*)(*)
23(*)(*)(*)(*)
24(*)(*)(*)(*)
25MEHMET SİNAN DERELİKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ18.540.382,70İSTANBUL
26(*)(*)(*)(*)
27(*)(*)(*)(*)
28VELİ ERGİN İMREBİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ17.615.705,81İSTANBUL
29(*)(*)(*)(*)
30(*)(*)(*)(*)
31(*)(*)(*)(*)
32(*)(*)(*)(*)
33(*)(*)(*)(*)
34(*)(*)(*)(*)
35(*)(*)(*)(*)
36(*)(*)(*)(*)
37(*)(*)(*)(*)
38(*)(*)(*)(*)
39(*)(*)(*)(*)
40(*)(*)(*)(*)
41(*)(*)(*)(*)
42YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALIKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ14.137.539,28İSTANBUL
43LUCİEN ARKASKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ13.988.631,40İZMİR
44(*)(*)(*)(*)
45(*)(*)(*)(*)
46(*)(*)(*)(*)
47(*)(*)(*)(*)
48REŞAT NURİ TÜRKELİKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ13.538.747,55İSTANBUL
49(*)(*)(*)(*)
50(*)(*)(*)(*)
51(*)(*)(*)(*)
52(*)(*)(*)(*)
53ALİ GÜLÇELİKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ13.014.106,59İSTANBUL
54MEHMET SALİH DERELİMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ12.882.999,62İSTANBUL
55(*)(*)(*)(*)
56(*)(*)(*)(*)
57MEHMET DEMİRELPLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK, BANYODA KULLANILAN EŞYA
(SİLİKON KEK KALIBI, LEĞEN, TAS, KOVA VB.) VE DİĞER EV EŞYASI İMALATI		12.304.248,26İSTANBUL
58(*)(*)(*)(*)
59(*)(*)(*)(*)
60(*)(*)(*)(*)
61(*)(*)(*)(*)
62AHMET FİRUZHAN KANATLIMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI11.868.480,68ESKİŞEHİR
63ONUR ÇETİNCEVİZKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ11.860.408,72ANKARA
64(*)(*)(*)(*)
65EMİNE KAMIŞLIKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ11.772.839,97İSTANBUL
66TÜRKAN DERELİKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ11.732.948,33İSTANBUL
67(*)(*)(*)(*)
68KERİM KALAFATOĞLUKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ11.530.863,72ANTALYA
69AGAH MEHMET TARAKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ11.430.618,42İSTANBUL
70(*)(*)(*)(*)
71(*)(*)(*)(*)
72(*)(*)(*)(*)
73(*)(*)(*)(*)
74ÇİĞDEM SABANCI BİLENMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI10.804.584,71İSTANBUL
75ALİ GÖKSUHUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ10.728.514,02İSTANBUL
76(*)(*)(*)(*)
77ALİ İSMAİL SABANCIMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ10.471.784,33İSTANBUL
78(*)(*)(*)(*)
79(*)(*)(*)(*)
80(*)(*)(*)(*)
81(*)(*)(*)(*)
82(*)(*)(*)(*)
83EROL KOHENKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ10.025.033,46İSTANBUL
84(*)(*)(*)(*)
85SUZAN SABANCI DİNÇERMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI9.727.819,57İSTANBUL
86(*)(*)(*)(*)
87(*)(*)(*)(*)
88(*)(*)(*)(*)
89FATMA ESRA TARA NAAMANIKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ9.519.986,68İSTANBUL
90(*)(*)(*)(*)
91(*)(*)(*)(*)
92ŞÜKRÜ KARAGÜLKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ
VEYA LEASİNGİ		9.269.391,63BURSA
93MEHMET HALUK ÜNDEĞERDİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ9.191.131,46İSTANBUL
94İSMAİL TARMANMENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ9.138.933,04İSTANBUL
95GÜLDEN KANATLI DERBİLMENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI8.903.852,55ESKİŞEHİR
96(*)(*)(*)(*)
97(*)(*)(*)(*)
98FERİZAN PEKERKENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ
VEYA LEASİNGİ		8.303.473,90İSTANBUL
99HÜSEYİN ERDOĞMUŞPARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI,
 GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU,
 KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY
AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI		8.273.030,41İSTANBUL
100(*)(*)(*)(*)

(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER

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