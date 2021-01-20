Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye'de 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 84 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u Ankara (10), Eskişehir (2), Antalya (1), İzmir (1), Bursa (1) ve Trabzon (1) izledi.

67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada, isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı.

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 510 bin 854 lira ile listede ikinci oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 456 bin 319 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 43 milyon 461 bin 9 lira vergiyle 5'inci sırada, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç da 36 milyon 249 bin 202 liralık vergi tahakkuku ile 6'ncı sırada yer aldı.

Bazı yabancı teknoloji şirketlerinin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 30 milyon 930 bin 417 liralık vergiyle 9'uncu sıradaki yerini korudu.

İlk 100 listesinde 67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

2019 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:

SIRA NO ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) İLİ 1 (*) (*) (*) (*) 2 MEHMET SİNAN TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 70.510.854,01 İSTANBUL 3 MUSTAFA RAHMİ KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 70.456.319,16 ANKARA 4 (*) (*) (*) (*) 5 ERMAN ILICAK KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 43.461.009,19 ANKARA 6 MEHMET ÖMER KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 36.249.202,45 İSTANBUL 7 (*) (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) (*) 9 GÖNENÇ GÜRKAYNAK HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 30.930.417,58 İSTANBUL 10 (*) (*) (*) (*) 11 (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) 13 CEYDA LALE TARA KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 28.604.509,14 İSTANBUL 14 (*) (*) (*) (*) 15 (*) (*) (*) (*) 16 (*) (*) (*) (*) 17 (*) (*) (*) (*) 18 AYDIN DOĞAN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 21.000.828,68 İSTANBUL 19 (*) (*) (*) (*) 20 (*) (*) (*) (*) 21 (*) (*) (*) (*) 22 (*) (*) (*) (*) 23 (*) (*) (*) (*) 24 (*) (*) (*) (*) 25 MEHMET SİNAN DERELİ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 18.540.382,70 İSTANBUL 26 (*) (*) (*) (*) 27 (*) (*) (*) (*) 28 VELİ ERGİN İMRE BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ 17.615.705,81 İSTANBUL 29 (*) (*) (*) (*) 30 (*) (*) (*) (*) 31 (*) (*) (*) (*) 32 (*) (*) (*) (*) 33 (*) (*) (*) (*) 34 (*) (*) (*) (*) 35 (*) (*) (*) (*) 36 (*) (*) (*) (*) 37 (*) (*) (*) (*) 38 (*) (*) (*) (*) 39 (*) (*) (*) (*) 40 (*) (*) (*) (*) 41 (*) (*) (*) (*) 42 YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 14.137.539,28 İSTANBUL 43 LUCİEN ARKAS KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 13.988.631,40 İZMİR 44 (*) (*) (*) (*) 45 (*) (*) (*) (*) 46 (*) (*) (*) (*) 47 (*) (*) (*) (*) 48 REŞAT NURİ TÜRKELİ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 13.538.747,55 İSTANBUL 49 (*) (*) (*) (*) 50 (*) (*) (*) (*) 51 (*) (*) (*) (*) 52 (*) (*) (*) (*) 53 ALİ GÜLÇELİK KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 13.014.106,59 İSTANBUL 54 MEHMET SALİH DERELİ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 12.882.999,62 İSTANBUL 55 (*) (*) (*) (*) 56 (*) (*) (*) (*) 57 MEHMET DEMİREL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK, BANYODA KULLANILAN EŞYA

(SİLİKON KEK KALIBI, LEĞEN, TAS, KOVA VB.) VE DİĞER EV EŞYASI İMALATI 12.304.248,26 İSTANBUL 58 (*) (*) (*) (*) 59 (*) (*) (*) (*) 60 (*) (*) (*) (*) 61 (*) (*) (*) (*) 62 AHMET FİRUZHAN KANATLI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 11.868.480,68 ESKİŞEHİR 63 ONUR ÇETİNCEVİZ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 11.860.408,72 ANKARA 64 (*) (*) (*) (*) 65 EMİNE KAMIŞLI KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 11.772.839,97 İSTANBUL 66 TÜRKAN DERELİ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 11.732.948,33 İSTANBUL 67 (*) (*) (*) (*) 68 KERİM KALAFATOĞLU KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 11.530.863,72 ANTALYA 69 AGAH MEHMET TARA KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 11.430.618,42 İSTANBUL 70 (*) (*) (*) (*) 71 (*) (*) (*) (*) 72 (*) (*) (*) (*) 73 (*) (*) (*) (*) 74 ÇİĞDEM SABANCI BİLEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 10.804.584,71 İSTANBUL 75 ALİ GÖKSU HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 10.728.514,02 İSTANBUL 76 (*) (*) (*) (*) 77 ALİ İSMAİL SABANCI MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 10.471.784,33 İSTANBUL 78 (*) (*) (*) (*) 79 (*) (*) (*) (*) 80 (*) (*) (*) (*) 81 (*) (*) (*) (*) 82 (*) (*) (*) (*) 83 EROL KOHEN KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 10.025.033,46 İSTANBUL 84 (*) (*) (*) (*) 85 SUZAN SABANCI DİNÇER MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 9.727.819,57 İSTANBUL 86 (*) (*) (*) (*) 87 (*) (*) (*) (*) 88 (*) (*) (*) (*) 89 FATMA ESRA TARA NAAMANI KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 9.519.986,68 İSTANBUL 90 (*) (*) (*) (*) 91 (*) (*) (*) (*) 92 ŞÜKRÜ KARAGÜL KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ

VEYA LEASİNGİ 9.269.391,63 BURSA 93 MEHMET HALUK ÜNDEĞER DİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ 9.191.131,46 İSTANBUL 94 İSMAİL TARMAN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 9.138.933,04 İSTANBUL 95 GÜLDEN KANATLI DERBİL MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 8.903.852,55 ESKİŞEHİR 96 (*) (*) (*) (*) 97 (*) (*) (*) (*) 98 FERİZAN PEKER KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ

VEYA LEASİNGİ 8.303.473,90 İSTANBUL 99 HÜSEYİN ERDOĞMUŞ PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI,

GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU,

KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY

AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI 8.273.030,41 İSTANBUL 100 (*) (*) (*) (*)

(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER