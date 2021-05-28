Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini açıkladı

Yurtiçi piyasalar 31 Mayıs'ta açıklanacak olan ilk çeyrek büyüme verilerine odaklanırken, büyüme beklentilerine ilişkin raporlar da gelmeye devam ediyor. Son değerlendirme Morgan Stanley'den geldi.

Kurum 2021 yılınının ilk çeyreğinde büyümenin yıllık bazda yüzde 5,3 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Çeyreklik olarak bakıldığında ise kurumun beklentisi yüzde 1,25 oldu.

Morgan Stanley analistleri büyümeye tüketim harcamalarındaki toparlanmanın ve ithalattaki güçlü performansa karşın dış talebin katkı sunacağını belirtti. Tüm bu değerlendirmelerin ardından kurum 2021 yılı tamamı için büyümenin yüzde 4,8 olacağını tahmin etti.

Kurum önümüzdeki hafta açıklanacak Mayıs enflasyonuna ilişkin beklentisini de açıkladı. Buna göre kurum Mayıs'ta enflasyonun yüzde 17,3'e yükselmesini bekliyor. Ağustos'ta yüzde 17,7 ile enflasyonda yılın zirvesine çıkılacağını öngören kurum yıl sonu iitbariyle enflasyonun yüzde 14,7'ye çekileceğini tahmin etti.



