Türkiye'ye veda eden Honda, çalışanlarını görülmemiş tazminatlarla uğurladı

Gebze'deki fabrikasını kapatan Honda, çalışanlarına hem tazminat verdi hem de 10 yılını doldurmayanlara 40 maaş, 10 yıldan fazla çalışanlara ise 48 maaş ödedi.

En Kocaeli'den Talha Yıldırım'ın haberine göre, Honda çalışanlarını görülmemiş tazminatlarla uğurlayarak mutlu etti.

Honda, iki yıl önce İngiltere ve Türkiye’deki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Honda’nın Türkiye fabrikası Gebze Çayırova’da bulunuyor ve sadece Civic modellerini üretiyordu. Ve kapatma tarihi olan 2021 yılı eylül ayı geldi çattı. Honda Türkiye, Salı akşamı banttan son aracını indirdi, sistemini kapattı.

1997 yılından bu yana yani 24 yıldır Kocaeli'nde faaliyet gösteren ve bir süre önce her şeyiyle Mehmet Rüştü Başaran’ın sahibi olduğu Habaş Grubuna satılan Honda Türkiye fabrikasında, yönetim çalışanlar için veda programı düzenledi, hatıra fotoğrafları çekildi, ikramlar yapıldı. Honda çalışanlarını yine kendisine yakışır şekilde uğurladı.

KIDEM + 8 MAAŞ

Honda Türkiye 30 Eylül 2021 itibariyle 1200 çalışanının kıdem tazminatlarını hesaplarına yatırdı. Ayrıca işçileri çıkardığı için 8 maaş tutarındaki ihbar tazminatlarını yatırdı.

1 CUMHURİYET ALTINI+1 MAAŞ

Ama Honda bunlarla sınırlı kalmadı. Yine tüm çalışanlarına veda münasebetiyle birer Cumhuriyet altını hediye etti. Cumhuriyet altınları özel yaptırılan hatıra kutularının içine konuldu. Rapor, devamsızlık gibi durumları bulunmayan bütün personele ayrıca 1’er maaş performans primi verdi.

10 YILDAN FAZLA İSE 48 MAAŞ

Daha önce “çılgın kapanış” adı altında tüm çalışanlarına kapanış tazminatı vereceğini duyuran Honda, 10 yılını doldurmayanlara 40, 10 yıldan fazla çalışanlara ise 48 maaş vereceğini duyurmuştu. Kimi çalışanlar 48 maaşlık kapanış tazminatının bir kısmını geçtiğimiz iki yıl içinde parça parça alırken, kapanış günü de kalanlar ödendi.

YÜZDE 30 VERGİ

Honda Türkiye’de çalışan bir işçinin ortalama 6 bin lira aldığı düşünüldüğünde, her bir çalışana verilen kapanış tazminatının yaklaşık 300 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor. Ancak devlet bu paradan yüzde 30 dolayında vergi kesiyor.

TAHMİNEN 700 MİLYON LİRA

Honda’nın Türkiye’deki fabrikasını Habaş’a ne kadara sattığı açıklanmamıştı. Ancak 1200 çalışanı bulunan Honda’nın kıdem, ihbar, performans primi, 1 Cumhuriyet altını, 48 (veya 40) maaş kapanış tazminatıyla birlikte çalışanlarına toplamda 700 milyon lira civarında bir ödeme yaptığı tahmin ediliyor.