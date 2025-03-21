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POPÜLER YAZILAR:
Türkiye'nin risk primi bir yılın zirvesine çıktı
Küresel piyasalar gündemi... 21 Mart 2025
'Global 50 Türk Kadın Lider' belli oldu
KADIN LİDERLERİN “ZOR YIL” AJANDASI
İmamoğlu’nun ortak olduğu şirkete el konuldu
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1,0761
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Satış
3686,79
En Yüksek
3705,38
BIST 100
9649,53
%-0,68
En Düşük
9566,80
En Yüksek
9749,43
DOLAR
38,00
%0,06
Alış
37,9940
Satış
38,0040
En Yüksek
38,1039
EURO
40,94
%-0,10
Alış
40,8939
Satış
40,9870
En Yüksek
41,1550
EUR/USD
1,08
%-0,29
Alış
1,0760
Satış
1,0761
En Yüksek
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Gündem
Diplomasi
Siyaset
Aktüel
İş Dünyası
İş Yaşam
Araştırmalar
Söyleşiler
Kobi
Ekonomi
Makro Ekonomi
Projeksiyon
Piyasalar
Döviz-Faiz
Altın
Borsa
Yönetim
İnsan kaynakları
Yeni trendler
Pazarlama
Liderlik
Başarı Öyküleri
CEOLife
Finans
Faktoring
Sigorta
Bireysel emeklilik
Leasing
Bankacılık
Capital Dergi
Etkinlikler
Capital'de Bu Ay
Dijital
Gelecek & Trendler
Genç Capital
Geniş Açı
Akıllı Kimya
İller
MIT Technology Review
Sektörler
Turizm
Teknoloji
Perakende
Otomotiv
Gıda
Enerji
Diğer Sektörler
Emlak
Uludağ Ekonomi Zirvesi
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