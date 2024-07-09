TÜRKSAT 6A uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

9.07.2024 09:57:550
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TÜRKSAT 6A uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi. 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı. 42 derece doğu boylamındaki yörüngesinde hizmet verecek Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 5 milyarın üzerine çıkacak

Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek.

Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.

Türksat 6A uydusundan ilk sinyal alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusundan ilk sinyalin başarıyla alındığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuna ilişkin son durumu paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında "Ve uydumuzdan ilk sinyali, planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Uydudan ilk sinyalin alınması, fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor.

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