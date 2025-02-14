TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açıldı.

14.02.2025 15:29:400
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TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında dün dernek genel kurulunda yaptığı konuşma ile ilgili 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.


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