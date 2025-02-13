TÜSİAD’dan Mehmet Şimşek’e ilk eleştiri: Stres birikiyor

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik ilk kez açık bir eleştiride bulundu. Turan, “Sayın Bakan Mehmet Şimşek’in programına destek veriyor olsak da, ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ise Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ve son dönemde yaşanan diğer felaketler nedeniyle hükümeti eleştirerek "Çöken bir sistemdir" dedi.

TÜSİAD Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'tan hükümete sert eleştiriler geldi.

"Ülke olarak moralimiz bozuk, güven bunalımı yaşıyoruz" diyen Aras, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınına değinerek "Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir" ifadelerini kullandı.

Geçen sene Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasını, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri ve 2014 yılında Soma'daki katliamı hatırlatan Aras, "Tüm bu ölümlerin arkasında tesis sahiplerinin yönetmeliklere uygun yatırımları maliyet nedeniyle yapmaması ve denetim eksikliği var. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur. Çöken bir sistemdir. Maliyeti güvenliğin önüne koyan iş sahipleri, hak etmediği koltuğa oturan iş insanları ve kamu yöneticileridir. Onların yarattığı ve uyguladığı sistemdir." dedi.

'SORUMLULAR HESAP VERMELİ'

"Bu sistemin nasıl düzeleceği çok net bellidir. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" diyen Aras, kayyum uygulamalarına da değinerek "Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor" dedi.

"Serbest piyasa koşulları işletilmeli, kayırmacılık ekonomik verimsizliği doğurur" diyen Aras, "35 yaş altında eğitimde ve iş gücünde olmayan 7 milyon gencimiz var. İyi yetiştirdiğimiz gençleri ülkemizde tutmak için özgürlük alanlarını genişletmeliyiz" dedi.

Aras, eğitimde reform ihtiyacına da işaret ederek "Eğitimi siyasetin, siyasetle ilişkili yapıların ve tarikatların etki alanı dışına taşımalıyız. Bunun taşıdığı hayati önemi 15 Temmuz darbe girişimi hepimize öğretmiş olmalı" dedi.

İMAMOĞLU SORUŞTURMASINA VE KAYYUMLARA TEPKİ

Aras'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

* Bir siyasi parti lideri hakkında soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı nedenle tutuklanıyor.

* Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle, basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor.

*Bilirkişi görüşmesini yayımlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor.

* Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor.

* Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.

TURAN: SANAYİCİ KAN AĞLIYOR

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise tespit ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Kamuoyu vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık kanısı güçleniyor. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır" dedi.

"Mehmet Şimşek'in politikalarına destek versek de her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz." diyen Turan, "Sanayici kan ağlıyor, ithalatın cazibesi artıyor. Bu ortamda işimizi nasıl devam ettireceğiz? Hem sanayici hem işveren hem de çalışan mutsuz. Her şeyi zamana bıraktık ama artık zamanımız var mı? Artık enflasyonla mücadelede kalıcı başarıyı sağlayalım, sanayici nefes alsın. Sussak gönlümüz razı değil" ifadelerini kullandı.

"Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 küsur seneki olaylara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçlamasıyla teğmenler hakkında ihraç kararları alınıyor" diyen Turan, deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçluların bulunmadığını ya da kısa sürede serbest kaldığını vurguladı.

Yolsuzluk, dolandırıcılık ve karaborsa haberlerinin ardı arkasının kesilmediğini belirten Turan, "Artık suç işleme amaçlı örgüt kurmak şirket kurmaktan daha kolay" dedi.