TÜSİAD'dan "zayıf TL" uyarısı

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türk Lirası'ndaki gelişmelerle ilgili mesajlar verdi.

TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda Türk Lirası'na yönelik mesajlar dikkat çekti.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan rezervlerden Döviz satışıyla TL’yi korumaya çalışmanın kısa bir süre işe yarayabileceğini belirtti.

Genel Kurul’da konuşan Özilhan “Aynı sorunun hep tekrarlanmaması için ekonomik yapının dönüşüp döviz gelirlerinin artması ve ekonomi yönetiminin güven sağlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Özilhan konuyla ilgili konuşmasında şu mesajları verdi: Fiyat artışlarıyla mücadele etmek için fiyat kontrollerinin yetmediğini tecrübe ettik. Çözüm üretim kapasitesini artırmada. Yüksek faiz oranları tasarruf açığının sonucudur. Tasarrufları artıramazsak, uzun vadeli kaynak çekemezsek hiçbir faiz indirimi kalıcı olmaz. TL’deki değer kaybının bir nedeni döviz geliri üretme kapasitesinin düşüklüğü ise diğer nedeni geleceğe ilişkin belirsizliktir.

Kaslowski: Zayıf TL bizi dış şoklar karşısında zayıf bırakıyor

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de konuşmasında Türk Lirası'nın görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaslowski zayıf Türk Lirası'nın dışşal şoklara karşı Türkiye'yi zayıf bıraktığına işaret ederken, "Türk Lirası'na kaybettiği güveni kazandırmalıyız" ifadelerini kullandı