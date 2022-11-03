Twitter'da iddialar gerçek oluyor: Musk çalışanların yarısını işten çıkaracak

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg'in haberine göre Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın almanın ardından maliyetleri düşürmek amacıyla şirketteki 3 bin 700 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu sayı, Twitter’ın toplam çalışan sayısının yaklaşık yarısı.

Sosyal ağın yeni sahibinin, işten çıkarılacak personele Cuma günü bilgi vermesi bekleniyor. Musk ayrıca şirketin mevcut uzaktan çalışma politikasını tersine çevirmeyi ve kalan çalışanların ofislere rapor vermelerini istemeyi amaçlıyor. Öte yandan bazı istisnalar olabileceği belirtiliyor.

Musk ve bir danışman ekibi, San Francisco merkezli Twitter'da işten çıkarmalar ve diğer politika değişiklikleri için bir dizi senaryoyu tartışıyor. Kaynaklara göre, personel sayısı azaltma şartları hala değişebilir. Düşünülen senaryonun uygulanması halinde, işten çıkarılan işçilere 60 günlük kıdem tazminatı verileceği ifade ediliyor.

Musk, değerinin üstünde ödeme yaptığını söylediği işletmenin maliyetlerini düşürmenin yollarını bulmak için baskı altında. Devir işlemlerinin tamamlanmadan önce Musk’ın şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Platformdan bir paylaşım yapan Musk, Twitter’ı “daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için” satın aldığını yazmış, sahte hesapları temizlemek ve Twitter’ı özgür konuşma platformu haline getirmek istediğini belirtmişti.

Musk iddiaları yalanlamıştı

Musk’ın Twitter’da ciddi işten çıkarmalar yapacağı haberi ilk olarak Amerikan New York Times gazetesinde yer almıştı. Musk ise tweet atarak haberi yalanlamıştı. Twitter’ın yeni sahibi, New York Times’ın haberini yalanladıktan sonra yaptığı bir paylaşımla da dikkatleri üstüne çekmişti.

Gazetenin “Musk bir tweetinde yalan haber yayımlamakla tanınan bir gazetenin linkini paylaştı” şeklindeki başlığının ekran görüntüsünü, “Hayır, ben New York Times’ın bir linkini paylaşmadım” yazarak tweet’ledi. Söz konusu işten çıkarma iddialarıyla ilgili Reuters haber ajansının yorum talebine Twitter’dan yanıt verilmedi.