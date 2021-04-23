Twitter Türkiye'de şirket kurdu, temsilci atadı

Sosyal medya devi Twitter’ın Türkiye temsilcisi belli oldu

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ Twitter, Türkiye’de resmen şirket kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi, dün (22 Nisan 2021) itibariyle faaliyetlerine başladı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ilgili kaydına göre Twitter’ın Türkiye’deki merkezi Levent’teki Kanyon ofisinde bulunuyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ABD’nin Delaware eyaletinde bulunan T.I. Redwing LLC adlı şirket tarafından, 10 bin TL’lik sermaye ile kurulan Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Ltd. Şti. ile Twitter Türkiye’de tüzel kişilik kazanmış oldu.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Twitter’ı Türkiye’de tüzel kişilik adına ABD’nin San Francisco şehrinde yaşayan Kevin Cope temsil edecek.