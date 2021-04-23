Twitter Türkiye'de şirket kurdu, temsilci atadı

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran Twitter, Türkiye’de resmen şirketleşti. Şirketin Türkiye temsilcisi San Francisco’da yaşayan Kevin Cope oldu.

23.04.2021 16:38:000
Paylaş Tweet Paylaş
Twitter Türkiye'de şirket kurdu, temsilci atadı

Sosyal medya devi Twitter’ın Türkiye temsilcisi belli oldu

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ Twitter, Türkiye’de resmen şirket kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi, dün (22 Nisan 2021) itibariyle faaliyetlerine başladı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ilgili kaydına göre Twitter’ın Türkiye’deki merkezi Levent’teki Kanyon ofisinde bulunuyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ABD’nin Delaware eyaletinde bulunan T.I. Redwing LLC adlı şirket tarafından, 10 bin TL’lik sermaye ile kurulan Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Ltd. Şti. ile Twitter Türkiye’de tüzel kişilik kazanmış oldu.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Twitter’ı Türkiye’de tüzel kişilik adına ABD’nin San Francisco şehrinde yaşayan Kevin Cope temsil edecek.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Twitter Türkiye'de şirket kurdu, temsilci atadı

Twitter Türkiye'de şirket kurdu, temsilci atadı

İngiltere, 1947'den beri bu kadar borçlanmamıştı

İngiltere, 1947'den beri bu kadar borçlanmamıştı

Bulunduğu ülke teyit edildi: Bakan Soylu yakalanması için mevkidaşına telefon açtı

Bulunduğu ülke teyit edildi: Bakan Soylu yakalanması için mevkidaşına telefon açtı

Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten talebi

Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten talebi

Bitcoin 50 bin doların altını gördü

Bitcoin 50 bin doların altını gördü

Gelir İdaresi Başkanlığı bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı

Yorum Yaz