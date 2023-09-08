Uber CEO’su anlattı: Başarılı liderleri diğerlerinden ayıran özellik?

Khosrowshahi, pandeminin en yoğun döneminde, sürücü deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu deneyimi iyileştirmek için Uber sürücülüğü yaptığını açıkladı.

8.09.2023 10:29:500
Paylaş Tweet Paylaş
Uber CEO’su anlattı: Başarılı liderleri diğerlerinden ayıran özellik?

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi’ye göre başarılı liderleri diğer insanlardan ayıran önemli bir özellik var.

New York'ta sektör liderleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan 54 yaşındaki Dara Khosrowshahi bu özelliği 'iyi bir dinleyici olmak' diye açıkladı. 

Khosrowshahi "Dinlemek, değeri yeterince anlaşılmamış bir beceridir. Yönetici liderliği üzerine her türlü kurs var ama ben hala dinleme üzerine bir kurs görmedim. Ancak hayatta gördüğüm ortak tema, bir şirkette ne kadar yükseğe çıkarsanız, aslında sahada neler olup bittiği hakkında o kadar az bilgi sahibi olduğunuzdur" dedi.

Khosrowshahi daha olumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak için "koridorlarda yürümenin" ve "ekiplerdeki çalışanlarla doğrudan konuşmanın" önemli olduğunu söyledi.

Uber CEO'su "Çok sayıda yöneticinin, sundukları ürünü ve ürünün nasıl yapıldığını anlamak yerine KPI'ları (key performance indicator-temel performans göstergesi) yönettiğini görüyorum" dedi.

Khosrowshahi, pandeminin en yoğun olduğu dönemde, sürücü deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu deneyimi iyileştirmek için ek iş olarak Uber sürücülüğü yaptığını söyledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sıçrama yılı

Sıçrama yılı

Proje yağmuru

Proje yağmuru

İki sektöre daha gireceğiz

İki sektöre daha gireceğiz

Yıkıcı etki!

Yıkıcı etki!

Enerji altyapı şirketine dönüşmek istiyoruz

Enerji altyapı şirketine dönüşmek istiyoruz

Yeni etkisi

Yeni etkisi

Yorum Yaz