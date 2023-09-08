Uber CEO’su anlattı: Başarılı liderleri diğerlerinden ayıran özellik?

Khosrowshahi, pandeminin en yoğun döneminde, sürücü deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu deneyimi iyileştirmek için Uber sürücülüğü yaptığını açıkladı.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi’ye göre başarılı liderleri diğer insanlardan ayıran önemli bir özellik var.

New York'ta sektör liderleri için düzenlenen bir etkinlikte konuşan 54 yaşındaki Dara Khosrowshahi bu özelliği 'iyi bir dinleyici olmak' diye açıkladı.

Khosrowshahi "Dinlemek, değeri yeterince anlaşılmamış bir beceridir. Yönetici liderliği üzerine her türlü kurs var ama ben hala dinleme üzerine bir kurs görmedim. Ancak hayatta gördüğüm ortak tema, bir şirkette ne kadar yükseğe çıkarsanız, aslında sahada neler olup bittiği hakkında o kadar az bilgi sahibi olduğunuzdur" dedi.

Khosrowshahi daha olumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak için "koridorlarda yürümenin" ve "ekiplerdeki çalışanlarla doğrudan konuşmanın" önemli olduğunu söyledi.

Uber CEO'su "Çok sayıda yöneticinin, sundukları ürünü ve ürünün nasıl yapıldığını anlamak yerine KPI'ları (key performance indicator-temel performans göstergesi) yönettiğini görüyorum" dedi.

Khosrowshahi, pandeminin en yoğun olduğu dönemde, sürücü deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu deneyimi iyileştirmek için ek iş olarak Uber sürücülüğü yaptığını söyledi.