Uber'e erişim engeli kaldırıldı

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli resmen kaldırıldı. İstinaf mahkemesi geçen ay verdiği kararda Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti.

13.01.2021 11:08:000
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Uber'e erişim engeli kaldırıldı

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli resmen kaldırıldı.

Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

İstinaf mahkemesi geçen ay aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

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