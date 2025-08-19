UBS'ten altın fiyatında yukarı yönlü tahmin

UBS, 2026 Mart ayı sonuna ilişkin altın fiyatı tahminini 100 dolar artırarak 3 bin 600 dolara, Haziran 2026 sonu tahminini ise 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara çıkardı.

İsviçre’nin bankacılık devi UBS, ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi nedeniyle ons başına altın fiyat tahminlerini yükselttiğini açıkladı.

Banka, ETF’ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyacağını öngörüyor.

UBS analistleri yayımladıkları raporda, Mart 2026 sonu tahminini 100 dolar artırarak ons başına 3 bin 600 dolara, Haziran sonu tahminini ise 200 dolar artırarak ons başına 3 bin 700 dolara çıkardığını ifade etti.

Analistler, 2025 yıl sonu tahmininin ise ons başına 3 bin 500 dolar olarak korunduğunu, Eylül 2026 sonu tahminini ise ons başına 3 bin 700 dolarda sabit kalacağını ifade etti.

ABD’de trendin altında seyreden büyüme ve “yapışkan” enflasyonun bir araya gelmesiyle Fed’in faiz indirimine gitmesinin doları ve reel getirileri düşüreceği belirtildi.

Küresel altın talebinin ise bu yıl yüzde 3 artarak 4 bin 760 tona ulaşması öngörülüyor. Bu, 2011’den bu yana en yüksek seviye olacak.

Altın, yıl başından bu yana yüzde 27 artışla ons başına 3 bin 334 dolar civarında seyrediyor, Nisan ayında ise ons başına 3 bin 500 dolar ile rekor kırmıştı.