Uçan araba geliştiren şirkete yatırım desteği

Microsoft ve American Airlines hava yolları, elektrikli uçan araba geliştiren bir İngiliz şirketine yatırım desteği verdi.

14.06.2021 09:11:000
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Uçan araba geliştiren şirkete yatırım desteği

American Airlines, İngiltere merkezli Vertical Aerospace adlı "startup" şirketine kentlerin üzerinde uçmak için tasarlanmış 1 milyar dolar değerinde 250 uçan araba ön siparişi verdiğini açıkladı.

Vertical Aerospace ise American Airlines, Virgin Atlantic, Microsoft ve Avalon gibi şirketlerden 4 milyar dolar değerinde sıfır emisyonlu VA-X4 dikey kalkış uçağı için 1000 adet ön sipariş aldığını duyurdu.

Şirket, ayrıca özel amaçlı bir satın alma şirketi ile birleşerek New York borsasında halka açılarak işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

Şirkete göre, VA-X4 isimli uçan araba saatte 320 kilometrenin üzerinde hızla uçacak ve uçuş sırasında neredeyse hiç ses duyulmayacak. 160 kilometreden fazla menzile sahip olan aracın bir prototipi şu anda üretiliyor ve ilk test uçuşunun bu yıl içinde yapılması planlanıyor.

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