Ücretli çalışan sayısı Nisan'da yıllık yüzde 2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 968 bin 711 oldu.

15.06.2026 10:21:050
Paylaş Tweet Paylaş
Ücretli çalışan sayısı Nisan'da yıllık yüzde 2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Nisan 2025'te 15 milyon 662 bin 751 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda yüzde 2 artışla 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,4 arttı.

- Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda marta göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta yüzde 1,7 arttı

Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta yüzde 1,7 arttı

SpaceX'in halka arz büyüklüğü ek satış opsiyonuyla 85,7 milyar dolara ulaştı

SpaceX'in halka arz büyüklüğü ek satış opsiyonuyla 85,7 milyar dolara ulaştı

ABD'de, xAI'ın "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla OpenAI'a açtığı dava düşürüldü

ABD'de, xAI'ın "ticari sırlarını çaldığı" iddiasıyla OpenAI'a açtığı dava düşürüldü

Yorum Yaz