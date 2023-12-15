Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı, 15 milyon 277 bin 929 kişiye yükseldi.

15.12.2023 10:47:360
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Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yılın ekim ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 15 milyon 277 bin 929 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylüle kıyasla değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.

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