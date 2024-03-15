Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı...

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

15.03.2024 10:27:120
Paylaş Tweet Paylaş
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı...

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın ocak ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 artışla 15 milyon 22 bin 900 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda 0,1, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 ve inşaat sektöründe 0,7 yüzde arttı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“Global 50 Türk Lider” Araştırması: Ezberleri bozacak tespitler

“Global 50 Türk Lider” Araştırması: Ezberleri bozacak tespitler

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: 21 Mart'ta faiz kararı ne olacak?

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: 21 Mart'ta faiz kararı ne olacak?

Sağlık turizmi 4 milyar dolar ile rekor kırdı

Sağlık turizmi 4 milyar dolar ile rekor kırdı

Gayrimenkul sektörü yerel seçimlerden ne bekliyor?

Gayrimenkul sektörü yerel seçimlerden ne bekliyor?

TÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı

TÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı

DenizBank, Biyometrik Kart ile güvenli ödemeyi başlatıyor

DenizBank, Biyometrik Kart ile güvenli ödemeyi başlatıyor

Yorum Yaz