Ücretli çalışan sayısında şubat değişimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Ücretli çalışan sayısı şubatta aylık azaldı, yıllık bazda ise arttı.

15.04.2025 10:29:100
Paylaş Tweet Paylaş
Ücretli çalışan sayısında şubat değişimi açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2024 Şubat'ta 15 milyon 125 bin 704 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 15 milyon 293 bin 843 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

- Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının şubatta, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldığı belirlendi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul'un 'kira şampiyonu' caddeleri

İstanbul'un 'kira şampiyonu' caddeleri

Bütçede 'açık' serisi sürüyor

Bütçede 'açık' serisi sürüyor

Hizmet üretim endeksi şubatta azaldı

Hizmet üretim endeksi şubatta azaldı

Son tarifeler öncesi ilk çeyrekte küresel elektrikli araç satışları ne oldu?

Son tarifeler öncesi ilk çeyrekte küresel elektrikli araç satışları ne oldu?

İnşaat üretim endeksi aylık azaldı yıllık arttı

İnşaat üretim endeksi aylık azaldı yıllık arttı

TCMB, 2024'te 700 milyar TL zarar etti

TCMB, 2024'te 700 milyar TL zarar etti

Yorum Yaz