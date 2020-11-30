'Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu'

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümeye ilişkin, "Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu" değerlendirmesinde bulundu.

30.11.2020 15:43:000
Paylaş Tweet Paylaş
'Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 6,7'lik artış kaydettiğini belirten Elvan, "Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sokak kısıtlaması genişletildi: İşte yeni koronavirüs tedbirleri

Sokak kısıtlaması genişletildi: İşte yeni koronavirüs tedbirleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1800 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1800 personel alacak

Aegon, Türkiye'deki faaliyetlerini devretti

Aegon, Türkiye'deki faaliyetlerini devretti

Yorum Yaz