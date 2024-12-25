Uçurum büyüyor: Gelir makasındaki açılmanın etkilediği 10 farklı alan

Yüksek enflasyon ve gelir eşitsizliği hemen her alanda üst ve alt gelir grubu arasındaki makası açıyor. Şu anda en zengin yüzde 10’un geliri en yoksul yüzde 10’dan 15 kat daha fazla.

Bu durum tüketici harcamalarına da yansımış durumda. Öyle ki 2023’te tüketici harcamalarının yüzde 40’tan fazlası en üst yüzde 20’lik gelir grubu tarafından gerçekleştirildi. En alt yüzde 20’lik kesimin payı ise yüzde 7,2’de kaldı. Şirketler cephesinde ise devler rekor büyümelere imza atarken küçükler yüksek maliyetler karşısında hayatta kalma çabası veriyor.

Ayçe Tarcan Aksakal / CAPİTAL Kasım 2024 sayısından

Son dönemde üst gelir grubunun satın alma gücünde artış, orta ve alt gelir grubunun gelirinde ise önemli bir erime mevcut. Tüketimden maaşlara, gelir gruplarından şirketlerin ölçeğine kadar hemen her alanda en üstle alt grup arasındaki makas açılıyor. Kuşkusuz yüksek enflasyon, makasın büyümesinin en önemli nedenleri arasında. Veriler, son 10 yılda üst gelir grubunun toplam gelirden aldığı payı artırdığını gösteriyor. Buna karşın orta ve alt gelir grubunun payı ise aşınıyor. Gelirde yaşanan bu makas sadece harcamalara değil ücret, şirket ölçeği, lüks tüketim, iflas eden şirket sayısı, teknolojik gelişim, modern yaşam biçimi gibi farklı pek çok konuya da etki ediyor. Uzmanlara göre yeni dönemde tüm bu alanlarda da uçurum zor aşılacak şekilde büyümesini sürdürüyor. İşte gelir makasındaki açılmanın etkilediği 10 farklı alan...

*ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ