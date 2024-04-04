UEZ 2024’te ‘Yaşanabilir Kentler ve Mekanlar Planlamak’ konuşulacak

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024 (UEZ 2024) kapsamında yapılacak "Gayrimenkulün Yarını: Yaşanabilir Kentler Ve Mekanlar Planlamak” başlıklı panelde, gayrimenkul sektörünün önde gelen isimleri konuşacak.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024 (UEZ 2024) kapsamında düzenlenecek "Gayrimenkulün Yarını: Yaşanabilir Kentler Ve Mekanlar Planlamak” başlıklı panelde, ülkemizde gayrimenkulün yarını, yaşanabilir, güvenli, akıllı mekan ve şehirlere dönüşüm sürecindeki tehdit ve fırsatlar ortaya konulacak. Dönüşüm sürecinde trendler ve büyümenin nereden geleceği konuları tartışılacak.

Moderatörlüğünü GYODER Başkanı Neşecan Çekici’nin yapacağı panelin konuşmacıları ise şöyle:

- Ahmet Akbalık/ Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı

- Selim Akın/ Akfen Holding CEO

- Ömer İsvan / Servotel Başkanı

- Fatih Nusret Dur / Pasifik Holding CEO

Kentsel dönüşümde çevreci kentler planlanabilir

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut bulunuyor. 2000 yılı sonrasında yapılan 5 milyon konut haricindeki 14 milyon konut afet riski bakımından incelenmeye muhtaç olduğu, mühendislik hizmeti almayan kaçak yapılar dahil 6-7 milyon konutun yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerektiği tahmin ediliyor.

9 Kasım 2023’te yürürlüğe giren yeni kentsel dönüşüm yasası ile dönüşüm sürecinin hızlandırılıp Türkiye’nin tüm kentlerinin çevreci ve modern teknolojik yapılarla depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Ülkemizde dönüşümün maliyetinin 100 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor. Çevreci bir yaklaşımla teknolojinin de sürece dahil edilmesiyle kentlerimizin depreme ve doğal afetlere dayanıklı akıllı şehirlere dönüşmesi mümkün olabilecek.

Kayıt ve bilgi için: www.uludagekonomizirvesi.org

[email protected] / 0538 276 83 43

Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024



