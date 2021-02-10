"Uğur Şahin'e ortak üretim teklifimizi yaptık"

Sanayi Bakanı Varank, Uğur Şahin ile Türkiye'de kanser araştırmaları merkezi kurmak için görüşmede olduklarını ve kendisine ortak üretim teklifi yaptıklarını söyledi.

10.02.2021 12:58:000
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"Uğur Şahin'e ortak üretim teklifimizi yaptık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uğur Şahin'e Türkiye'de ortak üretim teklifinde bulunduklarını söyledi.

"Şu anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar." diyen Varank, "Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Varank, "(Uğur Şahin) Türkiye'de kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyor, bir merkez kurmak için bizimle görüşmelere devam ediyor. Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz." dedi.

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