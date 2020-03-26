Ülkedeki vaka sayısı 44'e çıktı: IMF'den yardım istediler

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, IMF Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan’ı kabul etti.



Koronavirüs (Kovid-19) salgının ülke ekonomisi üzerindeki etkileri, riskleri ve sonuçlarının ele alındığı toplantıda, IMF’den mali yardım istendi.

Ceenbekov, Kırgızistan’ın yapısal reformlarının teşvik edilmesi ve ekonomisinin geliştirilmesinde sürekli destek sağlayan IMF ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, IMF’ye Covid-19’un daha fazla yayılmasını önlemek ve salgının olumsuz sonuçlarını hafifletmek amacıyla önleyici tedbirler almak için Kırgızistan’a bütçe desteği tahsis etmesini önerdi.



Pogosyan da IMF’nin Kırgızistan’a bütçe desteği sağlama konusunu hızla ele alacaklarını ifade etti.



Kırgızistan’ın acil finansman başvurusu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Pogosyan, IMF bünyesinde koronavirüs yayılması nedeniyle ekonomik zarara uğramış ülkelere acil durum desteği sağlamaya yönelik çeşitli seçeneklerin görüşüldüğünü aktardı.

IMF: 80 ÜLKE YARDIM İSTEDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF olarak kriz ve etkisini azaltmaya yönelik politika eylemleri üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, “Acil finansmanı büyük ölçüde artıracağız, yaklaşık 80 ülke yardımımızı istiyor ve güçlü bir koordineli mücadele için diğer uluslararası finanas kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.