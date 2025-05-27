Ultra zenginlerin altın alıp sakladıkları ülke

Dünyadaki jeopolitik belirsizliklerle birlikte ultra zenginler altınlarını giderek daha fazla yurt dışına taşıyor. Öne çıkan destinasyonlarda, havaalanına yakın güvenlikli binalarda saklanıyor.

27.05.2025 14:58:040
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Ultra zenginlerin altın alıp sakladıkları ülke

CNBC'nin haberine göre, Singapur'da havaalanına çok uzak olmayan bir noktada, oniksle kaplı ve sıkı güvenlik önlemleriyle güçlendirilmiş altı katlı bir tesis yer alıyor. Çelik kapıların ardında, yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın ve gümüş külçesi saklanıyor.

Habere göre “The Reserve” (Rezerv) olarak bilinen bu depolama tesisi, çok sayıda özel kasanın yanı sıra üç kat yüksekliğe ulaşan binlerce emanet kasayla dolu devasa bir saklama odasına sahip. Yine makaleye göre zengin yatırımcılar çeşitli nedenlerle kağıt altın yerine fiziksel altın külçelerini tercih ediyor.

Focus.de'nin haberine göre ise ekonomik belirsizlik dönemlerinde, giderek daha fazla sayıda varlıklı yatırımcı altınlarını Singapur'da saklamayı tercih ediyor. Uzmanlar bunu, Donald Trump'ın gümrük kaosuna karşı alınmış bir önlem olarak görüyor.

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